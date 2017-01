P. ŽIGA: Predsedníctvo SR v Rade EÚ v roku 2016 bolo úspešné

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. januára (TASR) - Vlaňajšie predsedníctvo SR v Rade EÚ bolo úspešné. Zahraniční pozorovatelia dokonca hovoria, že bolo jedným z najúspešnejších predsedníctiev za posledných päť rokov, a to nielen pre rezort hospodárstva, ale pre SR ako takú. Uviedol to pre TASR pri bilancovaní roku 2016 šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD).Jedným z významných úspechov roku 2016, počas slovenského predsedníctva SR v Rade EÚ, bolo uzatvorenie a podpísanie dohody CETA medzi EÚ a Kanadou. Tiež dôležitou dohodou, o ktorej sa však málo hovorí, je podľa neho obchodná dohoda medzi EÚ a Ekvádorom.spresnil. V závere roka 2016 sa podľa ministra hospodárstva podarilo po viac ako troch rokoch "dotiahnuť do konca" modernizáciu nástrojov na ochranu trhu, napríklad proti dampingovým aktivitám.informoval.V rámci energetiky sa podľa Žigu podarilo dosiahnuť jednak dohodu o bezpečnosti dodávok plynu a jednak dosiahnuť legislatívny pokrok pri tzv. medzivládnych dohodách.dodal.