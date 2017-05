P. ŽIGA: Prezidentovi SR dávame pri ÚRSO nové kompetencie

Peter Žiga Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. mája (TASR) - Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) odmieta politizovanie energetiky ako takej, teda aj kritiku opozície voči zmenám v riadení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). V súvislosti s výhradami k odoberaniu právomoci prezidentovi SR minister zdôraznil, že síce o istú kompetenciu príde, ale nové dostane.Novela zákona o regulácii sieťových odvetví z dielne rezortu hospodárstva má oddeliť funkciu predsedu ÚRSO a predsedu Regulačnej rady ÚRSO. Mení sa aj spôsob kreovania predsedu úradu. V súčasnosti predsedu vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh vlády SR. V novele sa navrhuje, aby predsedu menovala do funkcie vláda SR. Práve s tým má opozícia problém.Žiga zdôraznil, že hoci zákon berie prezidentovi SR istú právomoc, inú mu zas dáva.vysvetlil Žiga s tým, že prezident SR má mať právomoc menovať predsedu Regulačnej rady.poznamenal a odmietol prirovnávanie praktík vlády ku krokom z obdobia mečiarizmu. Opozícia totiž poukazuje na to, že keď niekdajší prezident Michal Kováč odmietol vymenovať Ivana Lexu za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS), vládna moc pod vedením Vladimíra Mečiara zmenila zákon tak, aby šéfa SIS menovala vláda a nie hlava štátu.vyhlásil Žiga v reakcii na prirovnávanie k týmto praktikám. Zopakoval, že prezident SR by mal mať po novom právomoc kreovať zloženie Regulačnej rady a menovať jej predsedu. Podľa Žigu právna norma vlastne posilní hlave štátu pozíciu.Keď bude platný nový zákon, začne sa podľa Žigu aj výber nového predsedu ÚRSO. Jeho meno by malo vzísť z pracovnej komisie, ktorú zriadili na ministerstve hospodárstva. Tvoria ju zástupcovia ministerstva, zamestnávateľov a Združenia miest a obcí. Podľa Žigu by aj oni mali spolurozhodovať o tom, koho vláda schváli do čela regulačného úradu.