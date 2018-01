P. ŽIGA: Rok 2017 bol z hľadiska investícií jedným z lepších rokov

Na snímke minister hospodárstva Peter Žiga. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 5. januára (TASR) - Slovensko vlani evidovalo príchod vyše troch desiatok investícií v hodnote takmer pol miliardy eur. Uviedol to pre TASR minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD).spresnil.informoval.Nové investície podľa Žigu už nie sú len také, ktoré vláda podporuje investičnými stimulmi.poznamenal." povedal.Prvým aspektom podľa šéfa Ministerstva hospodárstva (MH) SR je kvalita.podčiarkol. Podmienkou investičného stimulu už nie je vytvorenie pracovného miesta, ale investovanie do kvalitnejších technológií, do výskumu a vývoja, ale zároveň sa nesmie znížiť počet pracovných miest.Druhým aspektom je podľa neho smerovanie investícií do najmenej rozvinutých regiónov (NRO). "zdôraznil. Tretím aspektom je podľa Žigu snaha vlády o prilákanie investorov, ktorí budú investovať aj v oblasti výskumu a vývoja a v sektore centier podnikových služieb.dodal šéf MH SR.