P. Žiga sa pre energie nechystá odstúpiť z postu ministra hospodárstva

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - Minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) sa nechystá pre aktuálne zmätky pri cenách energií odstúpiť zo svojej funkcie. Uviedol to v diskusnej relácii Braňo Závodský Naživo rádia Expres.podčiarkol Žiga.Prípadné odvolávanie nominantov štátu v energetických spoločnostiach sa podľa neho musí robiť individuálne, nie plošne.priblížil.odpovedal Žiga na otázku, či odchádzajúci predseda ÚRSO Jozef Holjenčík na chaose v energetike "zarábal milióny eur", ako to tvrdia opozičné strany.Žiga zdôraznil, že vláda urobila všetko pre to, aby ľudí ochránila pred zvyšovaním cien energií." avizoval.povedal Žiga v súvislosti s otázkou, či vláda plánuje "vyvíjať tlak" na investorov, ktorý spoluvlastnia 49-% podiely v distribučných spoločnostiach.Podiely v týchto spoločnostiach sa podľa neho nikdy nemali privatizovať.dodal Žiga v rádiu Expres.