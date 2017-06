P. ŽIGA: Slovensko by mohlo mať nový zákon o investičnej pomoci

Na archívnej snímke minister hospodárstva Peter Žiga. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovensko by mohlo mať od roku 2018 nový zákon o regionálnej investičnej pomoci. O jeho základných rámcoch informoval dnes na stretnutí s novinármi šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD). Návrh legislatívnej normy sa podľa jeho slov dostane do medzirezortného pripomienkového konania 16. júna, v auguste by ho mohla prerokovať vláda a na jeseň schváliť Národná rada SR.priblížil minister hospodárstva.Nový zákon podľa neho reaguje na moderné trendy ako je globálny vývoj, ako je automatizácia, robotizácia, budovanie dodávateľských reťazcov a s tým spojená vyššia pridaná hodnota priemyslu.poznamenal Žiga s tým, že zákon by mal byť jedným z najzásadnejších strategických zákonov pre MH SR v tomto volebnom období.Upozornil zároveň, že nový zákon znamená zásadnú zmenu filozofie pri udeľovaní investičnej pomoci.zdôraznil.Štát bude podľa Žigu reagovať oveľa účinnejšie na regionálne potreby a hospodárske priority, ako aj na situáciu na trhu práce.spresnil.podčiarkol minister hospodárstva SR.Zásadným prínosom bude podľa slov šéfa MH SR jasné nastavenie pravidiel pre jednotlivé oblasti priemyselnej výroby, technologických centier a centier podnikových služieb, pri ktorých si investor sám dopredu dokáže presnejšie vypočítať podľa výšky investícií, množstva vytvorených pracovných miest, podľa regiónu, v ktorom plánuje investíciu, o akú formu a výšku investičnej pomoci sa môže uchádzať.poznamenal.Nový zákon podľa Žigových slov prinesie zjednodušenie procesov a jasnejšie podmienky pre investorov, lepšiu kontrolu, efektivitu a súčasne transparentnosť.doplnil.dodal Žiga.Súčasťou rokovania o novom zákone bolo podľa neho aj MF SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom zákon rezort hospodárstva prerokoval aj so zamestnávateľskými zväzmi a podnikateľmi.