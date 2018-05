P. Žiga: V 2. vládnom pro-podnikateľskom balíčku je 23 opatrení

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga (SMER-SD). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - V 2. pro-podnikateľskom balíčku je 23 opatrení. Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD).informoval Žiga.Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo spolu s ďalšími rezortmi druhý balík opatrení, ktoré majú prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Balík má pomôcť zlepšiť rodinné podnikanie či odbúrať niektoré administratívne úkony pre zamestnávateľov, po ktorom najčastejšie podnikatelia volajú. Materiál v stredu schválila vláda.Cieľom opatrení je zlepšiť postavenie Slovenska v medzinárodných porovnaniach, zatraktívniť krajinu pre investorov a nastaviť prostredie tak, aby sa zamestnávateľom dobre podnikalo. Viaceré zmeny majú ministerstvá pripraviť do konca tohto roka. MH SR počíta aj s analýzou piatich postupov a regulácií, ktoré majú byť podkladom na prijatie ďalších zmien.Po novom by sa tak mala zrušiť povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom. Ďalším opatrením je rozšírenie výnimky pri nelegálnej práci v prípade priamych rodinných príslušníkov aj pre iné formy podnikania. Zamestnávateľ tak bude môcť využiť výpomoc rodinného príslušníka pri dodržaní stanovených podmienok aj pri iných právnych formách podnikania bez hrozby pokuty od kontrolných orgánov alebo inej sankcie.Zlepšiť by sa mali aj podmienky pre firmy, ktoré sa chcú zapojiť do systému duálneho vzdelávania a to tak, že sa má odstrániť zákonom ustanovený termín 30. september na predkladanie žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa uchádzajúceho sa o vstup do tohto systému.Podnikateľom má odpadnúť povinnosť predkladať niektoré doklady, ktoré je možné získať z verejne prístupných registrov. Zaviesť sa majú aj cielené systémové nástroje zamerané na podporu zvyšovania zručností zamestnancov v oblasti IT a komunikačných technológií.