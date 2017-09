P3 Žilina expanduje spolu so svojimi klientmi. Logistické centrum zdvojnásobilo rozlohu na vyše 28 000 m² Foto: P3 Logistic Parks Foto: P3 Logistic Parks

Bratislava 19. septembra (OTS) - P3 Logistic Parks dokončilo piatu fázu expanzie žilinského parku. Logistické centrum P3 Žilina sa takto rozrástlo o vyše 12 500 m² skladovo – výrobných priestorov. Tie sú určené nielen pre nových zákazníkov, ale najmä pre expanzné záujmy súčasných klientov. „,“ tvrdí, Country Head P3 Logistic Parks pre Slovensko.K plánovanému rozšíreniu pristúpila spoločnosť P3 Logistic Parks ešte koncom minulého roka. „,“ opisuje. Pre nových klientov má P3 Žilina pripravené voľné priestory na prenájom s rozlohou 4 296 m².“ tvrdí. Poukazuje tak na narastajúce trendy v oblasti logistiky na Slovensku. Okrem výbornej polohy parku P3 Žilina a dobrému napojeniu na infraštruktúru, oceňujú existujúci klienti aj flexibilný prístup P3. Dobrým príkladom je dlhodobý klient DB Schenker, s ktorým P3 spolupracovalo už na dvoch expanziách. DB Schenker v súčasnosti rozvíja biznis v P3 Žilina na celkovej ploche 7 585 m² skladových priestorov a 371 m² kancelárskej plochy. Do novej haly s rozlohou 4 125 m2 sa presťahoval najstarší nájomca parku Albatros Logistics, špecialista na logistiku elektroniky a súčiastok pre automobilový priemysel. Jeho priestory sa rozšírili z pôvodných 3 000 m² v roku 2012 na súčasných 4 125 m² skladovacích priestorov a 235 m² kancelárií. „,“ vysvetľujeĎalšími dlhodobými nájomníkmi v P3 Žilina sú spoločnosti DHL Parcel Slovensko, ktorej P3 Logistic Parks v roku 2015 odovzdalo nové distribučné centrum s rozlohou 2 382 m² a 402 m² kancelárskych priestorov, Geis Group s prenajatou plochou 2 400 m² a francúzska logistická skupina GEFCO, ktorá si v P3 Žilina prenajíma 1 739 m² skladových plôch a 216 m² kancelárií.P3 v žilinskom parku aktuálne spravuje tri priemyselné nehnuteľnosti, v ktorých postavila špičkové haly kategórie A s celkovou plochou vyše 28 000 m². Haly v parku P3 Žilina sú vybavené moderným systémom vykurovania a ventilácie, majú zvýšenú tepelnú izoláciu strechy aj úsporné inteligentné LED osvetlenie. Budovy sú zároveň pripravené na ďalšie expanzné rozšírenie prostredníctvom dvojpodlažných vstavieb. Prispôsobená bola ako statika konštrukcie, tak i prípojka vody a kanalizácie.Celková rozloha parku P3 Žilina je 90 000 m². Nachádza sa na severozápadnom Slovensku, v blízkosti českých a poľských hraníc. Leží priamo na ceste E50, jednej z hlavných východo-západných trás, 10 km od prípojky k E75, čo je hlavná európska trasa spájajúca severnú a južnú Európu. To umožňuje ľahký prístup na celé Slovensko a do značnej časti strednej Európy. Obe trasy sú navyše neustále modernizované. Výstavba P3 Žilina sa začala v roku 2012. V súčasnosti prenajíma priestory piatim nadnárodným spoločnostiam Albatros Logistics, DHL Parcel Slovensko, DB Schenker, Gefco a Geis Group.