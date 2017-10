PACEK: Slovensko musí byť v jadre EÚ, či sa mu to páči alebo nie

Na snímke Nenad Pacek, archívna snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 22. októbra (TASR) - Dobré ekonomické časy, ktoré žijeme v súčasnosti, sa pomaly končia. Peniaze budú drahšie, rovnako ako úvery. Táto zmena by však nemala Európsku úniu (EÚ) bolieť, pretože bude postupná a nie náhla. V rozhovore pre TASR v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky to tvrdí rakúsky ekonóm a konzultant Nenad Pacek, ktorý si myslí, že Slovensko síce má na výber, no reálne skončí v jadre únie, či sa mu to páči alebo nie.