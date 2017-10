Páchateľ útoku na novinárku Echa Moskvy zostane vo väzbe

Pobodali zástupkyňu šéfredaktora rozhlasovej stanice Echo Moskvy. Na snímke záchranári a polícia zasahuje pred redakciou v centre Moskvy. 23. októbra 2017. Moskva Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 24. októbra (TASR) - Muž, ktorý v pondelok nožom zaútočil na novinárku ruskej rozhlasovej stanice Echo Moskvy, sa k svojmu činus tým, že svoju obeť údajne nemal v úmysle zabiť.S odvolaním sa na policajné vyšetrovanie o tom v utorok informovala agentúra Interfax s tým, že podozrivého z útoku, Borisa Grica, súd do 23. decembra vzal do väzby pre podozrenie z pokusu o vraždu.Súd svoj verdikt zdôvodnil obavou z možného úteku podozrivého, ktorý má dvojaké - ruské a izraelské - občianstvo, ako aj faktom, že nemá stály zdroj príjmov ani príslušnú registráciu na ruskom území. Súd sa okrem toho domnieva, že podozrivý by mohol vyvíjať nátlak na svedkov i obeť svojho útoku, aby vypovedali v jeho prospech.Terčom Gricovho útoku sa v pondelok stala novinárka Taťjana Feľgengauerová. Útočník nožom zasiahol jej krk. Krátko nato bol ochrankou zadržaný a odovzdaný polícii.a>Počas výsluchu na polícii Gric vyšetrovateľom nedokázal racionálne vysvetliť svoje konanie a jeho výpoveď je nejasná. Podľa Interfaxu sa aj vzhľadom na to v krátkom čase podrobí psychiatrickému vyšetreniu, aby sa zistila miera jeho príčetnosti. Vyšetrovatelia však pripúšťajú, že podozrivý len predstiera, že nevedel, čo robí, keď na novinárku útočil.Ku kauze sa dnes vyjadril aj hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov, podľa ktorého Kremeľ nespája útok na redaktorku rozhlasovej stanice Echo Moskvy s nárastom útokov voči nezávislým novinárom. Pondelkovú udalosť Peskov označil zaZdravotný stav obete útoku - Taťjany Feľgengauerovej - je, uviedol v utorok riaditeľ Vedeckovýskumného inštitútu N.V. Sklifosofského Sergej Petrikov.Podľa jeho vyjadrenia pre Echo Moskvy je 32-ročná novinárka pri vedomí a lekári ju neuviedli do umelého spánku, ako o tom informovali médiá.