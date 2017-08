Páchateľ útoku nožom v Hamburgu zvažoval použitie nákladného auta

Kriminalisti prehľadávajú miesto útoku pred vchodom do supermarketu v Hamburgu 28. júla 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Berlín 9. augusta (TASR) - Mladý Palestínčan, ktorý zaútočil koncom júla nožom na zákazníkov supermarketu v nemeckom Hamburgu, predtým zvažoval aj útok s použitím nákladného auta. Vo svojom priznaní uviedol, že chcel zabiť podľa možnosti mnoho ľudí, informovali dnes viaceré nemecké médiá .Útok v Hamburgu z 28. júla si vyžiadal jedného mŕtveho a sedem zranených. Dvadsaťšesťročný Ahmad A., ktorého zadržali ako páchateľa, sa podľa údajov denníka Süddeutsche Zeitung, Severonemeckého a Západonemeckého rozhlasu zaujímal už od roku 2014 o ideológiu Islamského štátu (IS), vyšetrovatelia však zatiaľ nevedia o tom, že by s touto teroristickou organizáciou nadväzoval nejaké kontakty.Ahmad A. sa priznal, že pôvodne chcel zabiť mnoho "kresťanov a mladistvých" a následne zomrieť ako "mučeník". Zvažoval pritom použitie nákladného alebo osobného auta, nakoniec sa však spontánne rozhodol, že ako zbraň použije radšej nôž.Nemecké bezpečnostné orgány čelia po uvedenom incidente kritike vzhľadom na zistenie, že Ahmad A. sa podozrivo vyjadroval už niekoľko mesiacov pred svojím činom. Šéf krajinského rezortu vnútra v Hamburgu, Andy Grote, dnes pripustil, že išlo o nesprávny postup.Palestínčan pochádzajúci zo Spojených arabských emirátov sa v Nemecku zdržiaval ako odmietnutý žiadateľ o azyl, ktorého pre chýbajúce doklady zatiaľ nedeportovali. Po útoku v hamburskej štvrti Barmbek ho zadržali s ľahšími zraneniami a neskôr obvinili z vraždy, ako aj z pokusu o vraždu v kombinácii s viacnásobným ťažkým ublížením na zdraví.Útočník pri čine vykrikoval arabskú frázu "Alláhu akbar" (Boh je najväčší) a v ubytovni mu našli vlastnoručne zhotovenú vlajku IS, po zadržaní však tvrdil, že nekonal v mene tejto organizácie a vzorom mu bol samotný prorok Mohamed.Vyšetrovanie by malo objasniť aj to, prečo sa tomuto mužovi sužovaného psychickou labilitou v súlade s odporúčaním Spolkového úradu pre ochranu ústavy zo začiatku roka 2017 nevenovala sociálno-psychiatrická služba.