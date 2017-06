Páchateľ útoku pred Notre-Dame sa zradikalizoval cez internet

Na snímke francúzska polícia hliadkuje na ulici pred chrámom Notre Dame 6. júna 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Paríž 10. júna (TASR) - Páchateľ utorkového útoku pred parížskou katedrálou Notre-Dame sa zradikalizoval sám prostredníctvom internetovej džihádistickej propagandy. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol hlavný parížsky prokurátor Francois Molins, podľa ktorého voči 40-ročnému Alžírčanovi Farídovi I. vznesú obvinenie z pokusu o vraždu súvisiacu s terorizmom, informovala agentúra AP.Prokurátor preto požiadal o to, aby bol podozrivý oficiálne vzatý do väzby.Zdôraznil pritom, že francúzske tajné služby o tomto mužovi - postgraduálnom študentovi a bývalom novinárovi - nemali doposiaľ žiadne informácie. Ani ľudia v jeho okolí si nevšimli u neho príznaky radikalizácie a nezistili sa u neho ani kontakty s osobami v Sýrii alebo Iraku. Podľa prokurátora išlo o sociálne a psychologicky izolovaného jedinca.Farid I. mal teda podľa jeho Molinsa profil islamistu-nováčika, ktorého sa protiteroristické služby rovnako ako skúsených džihádistov. On sám vyšetrovateľom povedal, že sa zradikalizoval sám počas posledných desiatich mesiacov.Pri prehliadke jeho laptopu a USB kľúčov sa našiel manuál pre teroristov-osamelých vlkov z dielne džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Vyšetrovatelia u neho našli aj zábery z minulotýždňového útoku v Londýne, videá z predchádzajúcich teroristických akcií v Paríži, Normandii a Bruseli a videozáznam, na ktorom prisahal vernosť IS.K teroristickému útoku došlo v utorok popoludní na námestí pred katedrálou Notre-Dame, ktorým denne prejdú tisíce turistov. Útočník pristúpil k trom policajtom, ktorí tam hliadkovali, a snažil sa jedného z nich udrieť do hlavy kladivom.Jeden z policajtov okamžite začal strieľať, pričom útočníka zranil na hrudi a nohách. Neskôr sa zistilo, že okrem kladiva mal muž pri sebe aj dva kuchynské nože.