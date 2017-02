Páchateľa útoku pri Louvri vzali do väzby, mali by sa začať výsluchy

Na snímke policajti hliadkujú na uzatvorenom nádvorí múzea Louvre v Paríži v piatok 3. februára 2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 5. februára (TASR) - Páchateľa piatkového útoku na vojakov pri parížskom Louvri včera podvečer lekári označili za schopného výsluchu. Muž, ktorý bol pri zneškodňovaní vojakmi vážne postrelený, bol včera vzatý do väzby.Uviedli to dnes francúzske justičné zdroje s tým, že s výsluchmi zadržaného by sa mohlo začať už v nedeľu ráno, v závislosti od vývoja jeho zdravotného stavu.Prípad vyšetruje prokuratúra v Paríži, ktorá sa špecializuje na prípady súvisiace s terorizmom, a to pre podozrenie z pokusov o vraždy za priťažujúcich okolností a v súvislosti s pokusom o teroristický útok. Priťažujúcou okolnosťou je charakter a spôsob spáchania útoku.Francúzsky denník Le Figaro na svojej webovej stránke informoval, že páchateľom je 29-ročný Egypťan. Podľa Le Figaro by malo ísť o Abdalláha Hamahmyho, žijúceho v Spojených arabských emirátoch, ktorý do Francúzska pricestoval 26. januára cez Dubaj, a to na turistické vízum. Pre francúzske tajné služby nebol známou osobou, čo mu uľahčilo vstup do schengenského priestoru. Mačety, ktorými chcel zaútočiť, si kúpil po prílete do Paríža v špecializovanom obchode, kde sa ubytoval v byte prenajatom v 8. obvode.Vyšetrovatelia okrem identity páchateľa preverujú aj sériu tweetov v arabčine, ktoré na internete zverejnil niekoľko minút pred útokom. Uvádza sa v nich okrem iného:a o pár minút neskôr v inej správe odkazuje na Islamský štát.Francúzske médiá pripomenuli, že útok spáchaný na mieste vyhľadávanom turistami z celého sveta je typom nízkonákladového - low-cost - útoku a nesie všetky znaky radikálneho islamu. Dodali tiež, že k nemu došlo len deň po tom, ako sa terčom agresívneho útoku - spáchaného tiež chladnou zbraňou - stala trojica vojakov strážiacich židovské komunitné centrum v Nice v oblasti Alpes-Maritimes.Múzeum Louvre, ktoré v piatok po útoku uzavreli, dnes opäť otvorilo brány. Na svojej internetovej stránke sa jeho vedenie poďakovalo širokej verejnosti za porozumenie a podporu.