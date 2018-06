Páchateľka útoku nožom vo Francúzsku bola v čase skutku príčetná

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Paríž 19. júna (TASR) - Žena, ktorá v nedeľu vo Francúzsku nožom typu cutter poranila dvoch ľudí, je plne trestne zodpovedná za svoje konanie. Uvádza sa to v správe vypracovanej odborníkom na psychiatriu, o ktorej informovala v utorok televízna stanica BFMTV.Žena je momentálne vo väzbe. Predpokladá sa, že v utorok by voči nej mohlo byť vznesené obvinenie z pokusu o vraždu.K incidentu došlo v nedeľu dopoludnia, keď 24-ročná žena v supermarkete Leclerc v meste Seyne-sur-Mer v departmáne Var poranila orezávačom dvoch ľudí, pričom pokrikovala arabskú frázu Alláhu akbar (Boh je najväčší). Mladú ženu spacifikovali okolostojaci ľudia a krátko nato ju zadržala polícia.Podľa viacerých očitých svedkov žena po incidente tvrdila, žeod nej chcel, aby útočila na. Údajne si tiež želala, aby ju polícia zabila. Počas neskoršieho výsluchu na polícii svoje konanie nedokázala vysvetliť. Tvrdila, že útočiť sa rozhodla v nedeľu ráno, pretožePolicajný zdroj, ktorý o tom informoval médiá, dodal, že polícia neevidovala v súvislosti so zadržanou žiadne násilnosti ani jej radikalizáciu. Zamestnanci obchodu však mali s touto osobou problémy už niekoľkokrát v minulosti, keď ich bez príčiny urážala.Vyšetrujúce orgány v nedeľu nariadili psychiatrické vyšetrenie mladej ženy, ktorá má v dôsledku svojich zdravotných problémov priznanú 80-percentnú invaliditu.Francúzsko za tento rok zažilo už dva teroristické útoky, ktoré si vyžiadali päť obetí na životoch. Vlna džihádistických atentátov za posledné tri roky pripravila vo Francúzsku o život 246 osôb.