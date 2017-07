PACIENTI: Boj lekárov za platby cez výpovede poisťovniam je neetický

Ilustračné foto. Foto: archív Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave Foto: archív Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave

Bratislava 3. júla (TASR) - Najväčšia pacientska organizácia na Slovensku kritizuje výpovede asi 2000 lekárov voči zdravotným poisťovniam. Takýto boj za vyššie platby označila za neetický.povedala šéfka Asociácie pre ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová.Boj za vyššie zdroje do zdravotníctva je pritom podľa nej opodstatnený,. Lévyová navrhuje, aby si všetky strany spoločne sadali za rokovací stôl, kým sa dá., myslí si.Do systému by tento rok malo dodatočne prísť asi 50 miliónov eur cez zvýšenú sadzbu za poistencov štátu. Lekári, pacienti a zdravotné poisťovne to označili za malé číslo.zhodli sa tiež.Pre nespokojnosť s výškou platieb pohrozili zdravotným poisťovniam lekári vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP). Od 1. júla sú vo výpovedi so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera, ambulancie sú pripravené urobiť tak i v prípade štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Rokovania prebiehajú aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou Union ZP.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) už avizoval, že sa na spor medzi lekármi a zdravotnými poisťovňami pozrie bližšie.povedal nedávno.ZAP žiada od VšZP zvýšenie platieb pre špecialistov o 14 percent, v Dôvere a Unione o desať. Pre všeobecných lekárov chce v rámci kapitácie mesačne o jedno euro na pacienta viac, platí to pre všetky zdravotné poisťovne. Lekári tiež volajú po zadefinovaní rozsahu zdravotnej starostlivosti.