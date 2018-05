Pacienti s rakovinou zomierajú v SR častejšie ako v iných krajinách EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) – Miera prežitia po diagnostikovaní rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice a rakoviny hrubého čreva v SR sa v poslednom desaťročí podstatne nezlepšila a prehĺbil sa rozdiel v porovnaní s mnohými inými krajinami EÚ. Uviedla to Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku, citujúc zo správy EK o stave zdravia a zdravotníctva na Slovensku. Prezentácia dokumentu EK otvorila utorňajšiu konferenciu pod názvom Onkológia na Slovensku (očakávania vs. realita), ktorú organizuje päť pacientskych organizácií upozorňujúcich na potrebu zlepšiť stav onkológie v SR.Ako ďalej Vašáková konštatovala, pomerne nízka miera prežitia v prípade rôznych druhov rakoviny čiastočne súvisí s nízkou mierou skríningu, čo znamená, že vysoký podiel prípadov rakoviny sa zistí v neskoršom štádiu.citovala zo správy.Mieru skríningu by podľa zástupkyne EK mohli pomôcť zvýšiť ďalšie kampane vlády alebo mimovládnych organizácií zamerané na informovanie verejnosti o výhodách pravidelného skríningu. Rakovina vo všeobecnosti patrí k ochoreniam, ktoré najčastejšie berú Slovákom život. Podľa správy je dôvodom takmer tretiny úmrtí. U žien je to príčina v 24 percent prípadov, u mužov dokonca v 29 percentách. Správa EK o zdravotnom stave SR za rok 2017 v tejto súvislosti konštatuje, že SR zatiaľ nemá vypracovaný národný plán boja proti rakovine, čo je nástroj, ktorý sa v iných krajinách využíva na mobilizovanie úsilia na presadzovanie väčšej prevencie, včasného zisťovania a lepšej liečby osôb s rakovinou.Konferenciu Onkológia na Slovensku (očakávania vs. realita), organizuje päť občianskych združení (OZ), konkrétne OZ Nie rakovine, OZ Amazonky, OZ Pacientov s dermatologickými malignitami, OZ Liga proti rakovine, OZ Hematologický pacient, pacientskych organizácií, ktoré upozorňujú na potrebu zlepšiť stav onkológie na Slovensku. Na konferencii chcú organizátori prostredníctvom panelových diskusií sformulovať konkrétne požiadavky na zlepšenie súčasného stavu onkológie na Slovensku. Identifikovať najväčšie problémy majú i príspevky vystupujúcich odborníkov, ktorí na konferencii porovnajú postupy a podmienky liečby na Slovensku s tým, aký je súčasný trend v zahraničí.