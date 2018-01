Pacienti sú z opatrení rezortu zdravotníctva zmätení, tvrdí opozícia

Ilustračné foto. Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) - Pacienti majú z najnovších opatrení Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR chaos. Zhodujú sa v tom opozičná SaS a OĽaNO s tým, že treba urobiť poriadok v poplatkoch.povedala vo štvrtok na tlačovej konferencii Jana Cigániková (SaS).uviedol tieňový minister zdravotníctva za OĽaNO Marek Krajčí.SaS a OĽaNO preto ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) vyzvali, aby presne došpecifikoval, kedy sa poplatky na urgentoch nemocníc smú a kedy nesmú vyberať. Legislatíva má pritom podľa Cigánikovej myslieť na tehotné ženy a deti.Rezort zdravotníctva už avizoval, že téma poplatkov na urgentoch v nemocniciach sa opäť otvára. Tento týždeň potvrdil, že chce došpecifikovať kritériá pre tehotné ženy a deti, teda v akej miere a kedy od nich lekári nemajú požadovať poplatok 10 eur.Diskusia o poplatkoch na urgentoch sa rozprúdila po tom, čo sa na poplatok sťažoval na sociálnej sieti muž tehotnej ženy z Nitry. Ten uviedol, že jeho žena mala bolesti a bola presvedčená, že prichádzajú príznaky pôrodu, a tak ju zaviezol na pôrodnícky príjem. Lekári žene povedali, že to bol planý poplach a žiadali desať eur za to, že prišli do nemocnice na pohotovosť.Drucker pre Denník N povedal, že má informácie, že situácia sa odohrala inak, ako tvrdí muž tehotnej ženy. Voči mužovej interpretácii sa ohradila aj nitrianska fakultná nemocnica a za výberom poplatku si stojí. Manželia si zase stoja za svojou interpretáciou.povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Na ministerstve podľa nej teraz pripravujú súhrnnú správu fungovania systému za dva mesiace od jeho spustenia do prevádzky.uviedla Eliášová.Nová 10-eurová výška poplatku na urgentoch v nemocniciach platí od novembra minulého roka, dovtedy sa platili dve eurá. Takýto poplatok má odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém. Úhrada sa nemá týkať chorých, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Na urgente v nemocniciach by nemali teda napríklad platiť pacienti s čerstvými úrazmi, tiež tí, ktorým sa tam venujú viac ako dve hodiny, alebo ľudia s nutnosťou hospitalizácie.Cigániková tvrdí, že poplatok sa dvíhať nemal a mal radšej ostať vo svojej pôvodnej výške. Chýba jej väčšia osveta pre pacientov, kedy ísť na urgent v nemocnici a kedy do ambulantných pohotovostí.