Pacienti: Zdravotné postihnutie máva ekonomický dosah na celú rodinu

Bratislava 11. júna (TASR) - Ťažké zdravotné postihnutie má vo väčšine prípadov dosah aj na ekonomickú situáciu celej rodiny, upozorňuje Organizácia muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR. Systém kompenzácie následkov ťažkého zdravotného postihnutia aj zapožičiavania pomôcok v rámci zdravotného poistenia počíta so spoluúčasťou chorého, pripomína Tibor Köböl z OMD v SR.skonštatoval Köböl. Filozofia zapožičiavania zdravotníckych pomôcok by podľa neho mala viac zohľadňovať zdravotné hľadisko, inak budú mať zbierky na pomoc pacientom stále opodstatnenie. OMD preto tak ako každý rok, aj tento organizuje zbierku na pomoc svojim členom.Súčasný systém poskytovania pomôcok sleduje krátkodobé zdravotné hľadisko, priblížil Köböl. Napríklad v prípade vozíčka sa tak prepláca základný funkčný typ.uviedol. Upozornil, že každá nevhodná pomôcka pritom môže viesť ku komplikáciám, ktorých liečba býva drahšia ako samotná pomôcka. Ak však poistenci peniaze na doplatky nezoženú, musia sa uspokojiť so základným funkčným typom, poznamenal.Ministerstvo zdravotníctva si podľa svojej hovorkyne Zuzany Eliášovej uvedomuje, že ľudia so zdravotným postihnutím či závažným ochorením musia mať k dispozícii okrem liečby aj zdravotnícke pomôcky.reagovala.Priblížila, že v každej skupine či podskupine súčasného platného zoznamu zdravotníckych pomôcok je väčšina bez doplatku pacientov, teda sú hradené z verejného zdravotného poisteniapovedala Eliášová. Pripomenula, že pacienti majú možnosť absolvovať aj kúpeľnú liečbu jedenkrát ročne. Ministerstvo avizovalo, že je otvorené diskusii so zástupcami pacientskych organizácií a hľadaniu optimálneho riešenia.