Pacientka mala za onkoliek doplácať stovky eur, Drucker mení zákon

Bratislava 25. januára (TASR) - Za liečbu, ktorá bola doteraz bez doplatku, mala onkologická pacientka po novom zaplatiť stovky eur mesačne. Na liek Lynparza na rakovinu vaječníkov, ktorý zdravotná poisťovňa Dôvera preplácala na tzv. výnimku, nedala farmafirma zľavu. S tým počíta nová legislatíva. Rozdiel mala zaplatiť pacientka. Na prípad ako prvé upozornilo Rádio Expres. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) odkazuje, že pacient v takýchto prípadoch nič platiť nebude, chystá sa meniť aj zákon.povedal pre TASR šéf Dôvery Martin Kultan. Farmafirmy majú po novom dávať na lieky, ktoré sa platia cez tzv. výnimky, zľavy podobne ako v iných európskych krajinách. Ide o lieky, ktoré nie sú automaticky hradené z verejného zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne majú hradiť maximálne 90 až 75 percent z ceny, podľa toho, ako je liek dlho na trhu. V tomto prípade mala byť zľava 25 percent. Ak by Dôvera rozdiel za pacientku doplatila, bolo by to podľa KultanaNové pravidlá sa tak dotkli aj pacientov, ktorí už liečbu na výnimku užívali.uviedol medicínsky riaditeľ farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca Vladimír Hraško.Argumentuje, že liek Lynparza je zaradený v zozname úradne určených cien a spoločnosť ho dodáva už niekoľko rokov s dohodnutou zľavou.reagoval pre TASR. Cena lieku v zozname je 5030 eur. Pacientke Dôvera oznámila, že ma na neho doplácať vyše 600 eur. Podľa Kultana zaevidovali ešte jeden takýto prípad, išlo o ten istý liek.reagoval na situáciu pre TASR minister Drucker. Považuje to za špekulácie a skúšanie. Poukazuje, že zástupcovia farmapriemyslu boli súčasťou rokovaní o príprave novej legislatívy, pričom rezort im vyšiel v otázke zliav v ústrety, keď pôvodne navrhoval zľavy až na úrovni 30 percent.zdôraznil Drucker.O situácii tento týždeň rokoval so zdravotnými poisťovňami aj Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), ktorá združuje výrobcov liekov. Dohodli sa, že vyvinú maximálne úsilie, aby lieky schvaľované v režime výnimiek nemali finančný dosah na pacienta. Potvrdili to v spoločnom stanovisku. Všetky strany deklarovali, že v zmysle toho aj postupujú. Zdravotné poisťovne sa tiež zaviazali zachovať pacientom, ktorým už liečba liekom na výnimku začala, jej pokračovanie za nezmenených podmienok.uvádza sa v spoločnom stanovisku.Drucker zároveň avizuje aj zmenu legislatívy tak, aby mohli prechodne v tomto roku zdravotné poisťovne vo výnimočných prípadoch zaplatiť za lieky aj viac ako spomínaných 90 až 75 percent z ceny. Zmenu chce riešiť cez poslancov parlamentného zdravotníckeho výboru na jeho budúcotýždňovom zasadnutí.doplnil.Situácia sa stala po zmenách v liekovej politike, ktoré platia od začiatku roka. Tie priniesli spomínané novinky v uhrádzaní liekov na výnimky. Nejde o bežné lieky, ale o tie, ktoré nesplnia podmienky vstupu do systému úhrad verejného zdravotného poistenia, prípadne výrobcovia o vstup nepožiadajú. Často ide o drahú inovatívnu liečbu rakoviny, neurologických, kardiovaskulárnych či zriedkavých ochorení.Štát však menil aj samotné podmienky pre vstup liekov do systému úhrad, vďaka čomu ich má splniť viac liekov. Minister Drucker si od toho sľubuje viac modernej liečby v bežnom režime úhrad bez potreby výnimiek. Spoločnosť AstraZeneca potvrdila, že plánuje podať žiadosť o zaradenie lieku Lynparza do systému úhrad.uzavrela hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.