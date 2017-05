PADLA DEFINITÍVA: NHL sa počas olympiády v Pjongčangu nepreruší

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

New York 30. mája (TASR) - Komisár zámorskej hokejovej NHL Gary Bettman potvrdil, že nepreruší súťaž počas zimných olympijských hier v Pjongčangu v roku 2018.Bettman okrem toho uviedol, že All-Star víkend bude v Tampe Bay. Táto informácia iba posilnila rozhodnutie neprerušiť profiligu, pretože prehliadka najväčších hviezd sa počas uplynulých zimných olympijských hier nekonala. Znamená to, že hokejisti z najlepšej ligy sveta budú v Kórejskej republike chýbať.NHL prerušila súťaž počas každej olympiády od roku 1998. Bettman povedal, že chuť majiteľov klubov odobriť prestávku počas ZOH mala klesajúcu tendenciu, nakoľko neprinášala požadovaný prínos.uviedol Bettman na tlačovej konferencii počas prvého finálového zápasu o Stanleyho pohár.Bettman ďalej informoval, že NHL sa bude snažiť podporiť svoje podnikanie v Číne a preto sa v septembri v Šanghaji a Pekingu odohrá exhibičný zápas medzi Vancouvrom Canucks a Los Angeles Kings. Neznamená to však, že NHL povolí svojim hráčom štart na olympiáde v Pekingu v roku 2022.