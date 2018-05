Padla posledná klapka filmu o Štefánikovi: Slovenský Indiana Jones sa vydáva na Cestu do nemožna

Na rozdiel od klasického dokumentu, ktorý by divákov zoznámil s obdivuhodnou historickou osobnosťou Štefánika, vymenoval jeho úspechy a postavil filmový pomník, má Cesta do nemožna ambíciu bez zbytočného pátosu a glorifikácie dodať Štefánikovi ľudský rozmer, vykresliť jeho charakter a priblížiť ho mladému divákovi.

„Milan Rastislav Štefánik bol predobrazom moderného Indianu Jonesa a Jamesa Bonda v jednej osobe,“ hovorí producent a kameraman Michael Kaboš. „Jeho životné osudy a cesty sa zdajú byť až neuveriteľné. Pripomínajú rozsiahly dobrodružný román,“ dodáva režisér a animátor snímky Noro Držiak.

Štefánik bol prvý Slovák, ktorý podnikol cestu okolo sveta. Viac ráz zdolal Mont Blanc, pracovne pôsobil v Afrike, v Brazílii aj na Tahiti.

Cesta do nemožna je trikový film podľa skutočných udalostí, ktorý sa odohráva naprieč kontinentmi. Paradoxne štáb za lokáciami nikde necestoval, všetky scény sa nakrúcali v štúdiu pred zeleným pozadím a s minimom rekvizít. Po niekoľkých týždňoch náročného trikového nakrúcania čaká teraz tvorcov postprodukcia, ktorá zaberie vyše jedného roka.

VIDEO Z NAKRÚCANIA

TEASER

Názov filmu zámerne odkazuje na Cestu do nemožna legendárneho priekopníka kinematografie Georgesa Mélièsa, ktorý v roku 1904 pôsobil v Paríži. V tom istom roku a na tom istom mieste sa pred divákmi začne odvíjať aj život mladého Štefánika. Jeho najzásadnejšie a najpútavejšie momenty sa tvorcovia rozhodli vyrozprávať netradičnou formou. Príbehom, ktorý sa končí jeho tragickou smrťou v roku 1919, sprevádza český filmár Otakar Kubánek, ktorý sa, očarený Štefánikovou osobnosťou, rozhodne opustiť prácu v Meliésovom štúdiu a so Štefánikom cestuje po celom svete, sprevádza ho pri misiách aj dobrodružstvách a nakrúca o ňom dobový dokument.

„Pomocou animácií vytvoríme štylizovaný výtvarný svet, ktorý vyzerá tak trochu maľovane. Čerpá inšpiráciu v kolorovaných starých fotografiách, art decu, ale aj v 3D a dokáže tak byť moderný vo filmovom výraze,“ opísal režisér a animátor Noro Držiak, ktorý pracoval ako supervízor animácií a vizuálnych efektov na prvom českom celovečernom rotoskopickom filme Alois Nebel. V roku 2012 zaň získal okrem Českého leva aj prestížnu Cenu Európskej filmovej akadémie za najlepší celovečerný animovaný film. Spolu so scenáristom Michalom Balážom sú podpísaní aj pod slovenskou oceňovanou animovanou dokudrámou True Štúr.

„Práve tu sme podobným spôsobom po prvý raz experimentovali s formou a nielen mladí diváci ocenili atraktívne poľudštenie osobnosti, ktorú do tej doby vnímali mechanicky iba ako súčasť povinného čítania. To je dôvod, prečo aj teraz s nadhľadom používame filmovú reč, ktorá je tejto generácii blízka,“ vysvetlila dramaturgička filmu Alexandra Gunišová. „Radi by sme takto prebudili v mladých divákoch záujem o najvýraznejšiu osobnosť československých dejín,“ dodal producent Michael Kaboš.

Milana Rastislava Štefánika stvárnil slovenský herec Tomáš Mischura, jeho dvorného filmára český herec Peter Vaněk. V úlohách Štefánikových osudových žien sa predstavia slovenské herečky Kristína Svarinská, Judit Bárdos a české herečky Jana Stryková a Anita Krausová.

Odbornými poradcami filmu sú slovenský historik Michal Kšiňan, ktorý písal dizertačnú prácu o Štefánikovi na francúzskej Sorbonne a český dramaturg Jakub Tabery, ktorý sa v dokumentárnych filmoch zaoberá hlavne históriou 20. storočia s dôrazom na obe svetové vojny. Na tvorbe filmu zároveň spolupracuje Československá obec legionářská.

Film vzniká ako slovensko-česká koprodukcia a jeho hlavným partnerom je Rozhlas a televízia Slovenska.

„RTVS má ako koproducent výrazne postavenie, vzhľadom k tomu, že film vzišiel zo súbehu námetov k 100. výročiu úmrtiu M. R. Štefánika a od začiatku na ňom spolupracuje naša dramaturgia. Po predchádzajúcej úspešnej spolupráci s rovnakým autorským tímom sme sa rozhodli kreatívne spracovanie Štefánikovho príbehu s medzinárodným kontextom podporiť,“ vysvetlil programový riaditeľ RTVS Tibor Búza.

Kinopremiéra by sa mala uskutočniť na budúcu jar pri príležitosti 100. výročia Štefánikovej smrti.

Celkový rozpočet diela je 735-tisíc eur, produkujú ho slovenská spoločnosť Media Film s českou Kabos Film & Media spoločne s Českou televíziou, RTVS a animačným štúdiom Tobogang. Projekt podporili aj slovenský Audiovizuálny fond, český Státní fond kinematografie a Creative Europe - Media.

NÁZOV CESTA DO NEMOŽNA KRAJINA PÔVODU SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA ROK VÝROBY 2019 MINUTÁŽ 80 MIN. JAZYK SLOVENSKÝ, ČESKÝ PRODUKCIA MEDIA FILM (SK) ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA (SK) ČESKÁ TELEVÍZIA (CZ) KABOS FILM & MEDIA (CZ) TOBOGANG (CZ)

Noro DržiakMichal Baláž, Erik Schilla, Noro DržiakMichael KabošAlexandra Gunišová, Jakub Tabery, Josef AlbrechtMichal KondrlaMiro TóthMichael KabošLenka PolákováTomáš Mischura, Peter Vaněk, Jana Stryková, Judit Bárdos, Ján Greššo, Kristína Svarinská, Marek Ťapák, Anita Krausová, Arnošt Goldflam, Václav Neužil, Jan Vondráček a ďalší