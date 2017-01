Padol mýtus o nezničiteľnosti nemeckých tankov Leopard 2

Ilustračná snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Berlín 12. januára (TASR) - Bojovníkom tzv. Islamského štátu (IS) sa v Sýrii prvýkrát podarilo vyradiť z prevádzky nemecké tanky Leopard 2, považované doteraz za nezničiteľné. Informoval o tom dnes denník Die Welt.Pripomenul, že ani v Kosove, ani v Afganistane nestratili zúčastnené armády jediný kus tohto tanku. Model používaný kanadskými silami síce nabehol v Afganistane na mínu, ale posádka prežila.Podľa denníka sa teraz prvýkrát stalo, že turecká armáda prišla pri bojoch v sýrskom meste al-Báb hneď o najmenej desať tankov typu Leopard 2A4, pretože islamisti využili jeho slabinu, a to chýbajúce reaktívne (dynamické) pancierovanie.Správy o zničení desiatich tankov spolu so zoznamom ich identifikačných čísiel sa objavili na Twitteri, oficiálne však neboli potvrdené. Odmietol sa k nim vyjadriť aj ich výrobca, firma Krauss-Maffei Wegmann (KMW).Diskusia v odborných kruhoch sa sústreďuje na otázku chýb velenia tureckej armády, ale aj na to, či sa 60-tonové tanky hodia na boje v mestskom prostredí. Tanky Leopard 2 sa totiž vyvíjali v čase, keď sa útok nepriateľa očakával spredu. V Sýrii však na 30 rokov staré tanky islamisti zaútočili zozadu a čiastočne zboku protiraketovými strelami sovietskej, resp. ruskej výroby.Reaktívne pancierovanie má však podľa odborníkov tú nevýhodu, že tank je oveľa ťažší a vojaci v okolí sú ohrození explóziami.Izrael sa problémom nasadenia bojových obrnených vozidiel v mestskom prostredí začal zaoberať už po ťažení do Libanonu v roku 2006, keď aj najmodernejšie tanky Merkava Mk.IV boli ťažko poškodené riadenými strelami. Od roku 2011 boli preto obrnené transportéry Namer a tanky Merkava vybavené aktívnym obranným systémom Trophy od firmy Rafael. Tento systém váži menej ako reaktívne pancierovanie a podľa expertov by bojové vozidlá v podobnej situácii ako v Sýrii ochránil.