PAKISTAN: Na post premiéra nominovali brata odvolaného Naváza Šarífa

Muž drží mimoriadne vydanie ranných novín so zvrhnutým pakistanským premiérom Navázom Šarífom na titulnej stránke v novinovom stánku v Islamabade 29. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 29. júla (TASR) - Vládnuca Pakistanská moslimská liga (PML-N) nominovala dnes brata odvolaného pakistanského premiéra Naváza Šarífa za jeho nástupcu v tejto vládnej funkcii. Šáhbáz Šaríf však najskôr bude musieť byť zvolený do Národného zhromaždenia, informuje spravodajská stanica BBC.Jeho nomináciu navrhol sám Naváz Šaríf, ktorého najvyšší súd v piatok zbavil funkcie pre obvinenia z korupcie. Tie sa týkajú aj jeho rodinných príslušníkov. Šáhbáz Šaríf (65) je momentálne hlavným ministrom provincie (pakistanský) Pandžáb. Dočasným premiérom bude exminister ropného priemyslu Šahíd Chakan Abbásí.Rozhodnutie o odvolaní Naváza Šarífa prišlo po vyšetrovaní jeho majetkových pomerov. Podľa súdu Šaríf počas predvolebnej kampane v roku 2013 neuviedol pravdivé údaje o svojich ziskoch z istej firmy so sídlom v Dubaji v Spojených arabských emirátoch. Jeho deti sú spájané s kauzou Panama Papers z roku 2015.V prípade, že súd usvedčí Šarífa z nekalých praktík, nebude sa môcť v budúcoročných parlamentných voľbách uchádzať o svoj štvrtý premiérsky mandát. Šarífa pritom delil už iba menej než rok od toho, aby sa stal prvým premiérom v dejinách Pakistanu, ktorý odslúžil funkčné obdobie v celej jeho dĺžke, všíma si britské médium.Šaríf slúžil ako premiér od novembra 1990 do júla 1993, neskôr od februára 1997 do októbra 1999, keď bol zosadený počas nekrvavého štátneho prevratu. Svoj tretí mandát zastával od júna 2013.