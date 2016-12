Pakistan otvoril novú jadrovú elektráreň postavenú s pomocou Číny

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 28. decembra (TASR) - Pakistanský premiér dnes slávnostne uviedol do prevádzky 340-megawattovú jadrovú elektráreň, ktorá bola postavená s čínskou pomocou. Ide o tretí zo štyroch takýchto projektov, ktoré majú za cieľ vyriešiť dlhodobý nedostatok elektriny v krajine.Premiér Naváz Šaríf v dnešnom televíznom príhovore vyhlásil, že výpadky elektriny budú minulosťou v roku 2018, keď mu vyprší mandát, a stanovil si ambiciózny cieľ zvýšiť do roku 2030 spoločný výkon elektrární na 8800 megawattov.Vláda podľa tlačovej agentúry AP nezverejnila, koľko budú nové elektrárne stáť ani výšku čínskeho príspevku. Uviedla iba to, že Peking poskytol krajine technickú podporu a že na projektoch pracovali čínski inžinieri.Pakistan i susedná India, ktorá je jeho úhlavným súperom, majú jadrové zbrane.