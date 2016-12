Pakistanec zadržaný po útoku v Berlíne tvrdí, že len bežal na metro

Na videozábere podozrivý muž, ktorý údajne riadil nákladne auto v Berlíne, nasadá do policajnej dodávky v Berlíne v utorok 20. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 23. decembra (TASR) - Migrant z Pakistanu, ktorého v pondelok po útoku na vianočné trhy v Berlíne dočasne zadržali ako podozrivého, sa podľa vlastných slov dostal do rúk polície len preto, že rýchlo bežal cez ulicu. Podľa zverejnených častí rozhovoru pre nedeľník Welt am Sonntag sa ponáhľal na stanicu metra, aby sa dostal včas na ubytovňu v priestoroch bývalého letiska Tempelhof.povedal 23-ročný žiadateľ o azyl Navíd Balúč. Tvrdí, že sa to snažil vysvetliť aj policajtom, ktorí ho zastavili, ale tí mu nedovolili nastúpiť do metra a odviedli ho na výsluch. Polícia ho prepustila až v utorok, keď prokurátor dospel k záveru, že pre nedostatok dôkazov voči nemu nemôže vzniesť obvinenie.Balúč uviedol, že ho následne poslali do hotela a odtiaľ do ubytovacieho zariadenia pre utečencov, pričom aniNemecké médiá informovali, že Balúč sa po prepustení nevrátil na ubytovňu a nedá sa s ním skontaktovať. Jeho rodina v Pakistane a iní žiadatelia o azyl v Nemecku však ešte vo štvrtok uviedli, že je pod ochranou polície, keďže by sa mohol stať terčom útoku prívržencov protimoslimských alebo protiutečeneckých skupín.Ako predpokladaného páchateľa pondelňajšieho útoku kamiónom, ktorý si vyžiadal 12 mŕtvych a desiatky zranených, v priebehu týždňa identifikovali iného migranta, 24-ročného Tunisana Anisa Amriho. Ten prišiel dnes nadránom o život pri prestrelke s talianskymi policajtmi na predmestí Milána.