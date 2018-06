Pakistanské úrady zakázali Mušarrafovi kandidovať vo voľbách

Na archívnej snímke z 15. apríla 2013 bývalý pakistanský prezident Parvíz Mušaráf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 19. júna (TASR) - Pakistanská volebná komisia zamietla v utorok kandidatúru bývalého pakistanského prezidenta Parvíza Mušarrafa v júlových voľbách do Národného zhromaždenia.Strana Pakistanská moslimská liga nedávno oznámila, že exprezident sa do politického života v krajine pred parlamentnými voľbami plánoval zapojiť vo volebnom obvode Čitrál na severozápade Pakistanu.Mušarraf v súčasnosti žije v dobrovoľnom exile v Dubaji, aby sa vyhol zadržaniu v súvislosti s viacerými obvineniami. V júni tohto roku mal predstúpiť pred pakistanský súd, ale neurobil tak. Následne mu súd zrušil povolenie kandidovať vo voľbách.Úrady tiež zamietli nominačné dokumenty bývalého premiéra Šahída Chakana Abbásího či dlhoročného politika Imrana Chána, voči čomu sa môžu odvolať.Mušarraf odmieta obvinenia, že nesie zodpovednosť za zavraždenie bývalej premiérky Bénazír Bhuttovej, ku ktorému došlo v roku 2007. Odstúpil, keď vo voľbách v roku 2008 zvíťazila strana zavraždenej expremiérky. Následne Pakistan opustil a odcestoval do zahraničia.