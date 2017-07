Palestínčan vrazil autom do izraelských vojakov, tí ho zabili

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 18. júla (TASR) - Izraelská armáda informovala, že jej príslušníci zastrelili dnes palestínskeho útočníka, ktorý narazil automobilom do skupiny vojakov. Dvoch z nich zranil.Útočník namieril svoje vozidlo do vojakov dohliadajúcich na križovatku severne od mesta Hebron na západnom brehu Jordánu.Vlna palestínskych útokov nožom, strelnými zbraňami alebo zámerným vrazením autom do skupín ľudí, ktorá si od jesene 2015 vyžiadala životy najmenej 40 Izraelčanov, dvoch amerických turistov a britskej študentky, sa v poslednom čase spomalila, no nezastavila.Zasahujúci príslušníci izraelských bezpečnostných síl zabili od vypuknutia tohto násilia najmenej 260 Palestínčanov. Väčšinu z nich podľa Izraela tvorili útočníci, zvyšní zahynuli pri zrážkach s bezpečnostnými zložkami.