Palestínčania nevychovávajú deti k mieru, tvrdí premiér Netanjahu

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (vzľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 7. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa domnieva, že Palestínčania nevychovávajú svoje deti k mieru.Netanjahu to vyhlásil v rámci svojho prejavu na dnešnom pravidelnom zasadnutí vládneho kabinetu. Agentúra AP upozornila, že sa tak stalo niekoľko týždňov pred plánovanou cestou amerického prezidenta Donalda Trumpa do Izraela.Prvá Trumpova cesta do Izraela odzrkadľuje podľa izraelského predsedu vlády pevné spojenie medzi týmito dvoma krajinami. Netanjahu uvítal, že Trump presadzuje obnovenie mierových rokovaní s Palestínčanmi. Kritizoval však palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása zaAbbás podľa izraelského premiéra taktiež klame pokiaľ ide o kázanie deťom o mieri.Palestínsky "fond pre mučeníkov" vypláca približne 35.000 rodín Palestínčanov zabitých alebo zranených počas dlhotrvajúceho konfliktu s Izraelom s tým, že tieto platby majú pokrývať sociálne dávky obetí.Izrael však dlhodobo namieta, že fond vlastne oslavuje terorizmus a motivuje k zabíjaniu. Netanjahu v uplynulom týždni vyzval Abbása, aby