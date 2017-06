Palestínčania popierajú, že za útokom na izraelskú policajtku je IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ramalláh 17. júna (TASR) - Palestínski militanti dnes popreli tvrdenie Islamského štátu (IS), že stojí za piatkovými útokmi v Jeruzaleme, pri ktorých prišla o život 23-ročná izraelská policajtka.Islamský štát dnes vydal po simultánnych útokoch strelnými a bodnými zbraňami vyhlásenie, v ktorom za ne prebral zodpovednosť. Ak by to bola pravda, išlo by o prvú priamu akciu IS proti Izraelu, pričom skupina v správe vydanej spriaznenou tlačovou agentúrou varovala, že táto akcia "nebude posledná".Avšak Hamas a Ľudový front za oslobodenie Palestíny (PFLP) rýchlo reagovali vyhlásením, že traja útočníci, ktorých izraelské sily zabili, boli ich členmi, a obvinili IS z podkopávania ich boja. Izraelskí vojenskí predstavitelia medzitým uviedli, že piatkové útoky na dvoch miestach neďaleko jeruzalemského Starého mesta zrejme vykonali miestni ľudia bez napojenia na nejakú zo skupín.Od septembra 2015 palestínski útočníci zabili 42 Izraelčanov, dvoch amerických turistov a britskú študentku. V tom istom období Izraelčania zastrelili približne 350 Palestínčanov. Väčšinu z nich označili za útočníkov.Izrael viní z násilia palestínskych politických a náboženských lídrov, ktorí aj na sociálnych sieťach povzbudzujú k útokom. Palestínčania tvrdia, že násilnosti pramenia z hnevu nad tým, že Izrael už celé desaťročia ovláda územia, na ktorých by mal byť podľa nich ich vlastný štát.