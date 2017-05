Palestínčania sú podľa Trumpa pripravení na dosiahnutie mieru

Americký prezident Donald Trump s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom počas stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 23. mája 2017 v predjordánskom Betleheme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 23. mája (TASR) - Palestínčania sú podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump sa takto vyjadril počas svojej dnešnej návštevy Izraelského múzea v Jeruzaleme. K tomuto záveru dospel na základe dnešného stretnutia s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom, ktoré sa uskutočnilo v predjordánskom Betleheme.Trump tiež zdôraznil, že on sám je odhodlanýŠéf Bieleho domu sa k problematike izraelsko-palestínskeho konfliktu vyjadril na záver svojej dvojdňovej návštevy Izraela, ktorá bola súčasťou jeho prvého zahraničného turné. V popoludňajších hodinách spolu s manželkou Melaniou, dcérou Ivankou a zaťom Jaredom Kushnerom odletel na palube amerického prezidentského špeciálu z Izraela do Ríma. Na telavivskom letisku sa s ním rozlúčil izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho manželka Sara.Americký prezident vo svojom prejave v Izraelskom múzeu tiež pripomenul, že radikálne hnutia Hamas a Hizballáh stále útočia na izraelské komunity a školy. V tejto súvislosti ďalej uviedol, že sa musí vytvoriť koalícia takých partnerov, ktorí zdieľajú spoločný zámer zlikvidovať extrémizmus.Prisľúbil tiež, že jeho administratívaa že spojenecký zväzok medzi oboma krajinami nemôže nič narušiť. USA podľa neho nikdy nedovolia, aby Irán získal jadrové zbrane a ohrozil tak bezpečnosť Izraela.Pred návštevou Izraelského múzea navštívil Trump s americkou delegáciou asi na polhodinu aj jeruzalemské Múzeum holokaustu Jad va-šem, kde položil veniec a podpísal sa do návštevnej knihy. Do Jeruzalema dnes prišiel z Betlehemu, kde sa stretol Abbásom.Donald Trump počas svojej prvej zahraničnej cesty v úrade navštívi aj Vatikán, kde ho v stredu prijme pápež František. V priebehu týždňa sa zúčastní na summite NATO v Bruseli a na schôdzke lídrov skupiny G7 na talianskej Sicílii.