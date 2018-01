Palestínski kresťania protestujú proti predaju cirkevných pozemkov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Betlehem 6. januára (TASR) - Palestínski kresťania v sobotu násilím zastavili konvoj troch áut, v ktorom do mesta Betlehem na Západnom brehu cestoval jeruzalemský gréckopravoslávny patriarcha Teofil III. so svojím sprievodom. Incident si vyžiadal zásah palestínskych bezpečnostných zložiek, informovala agentúra Reuters.Cestu konvoju áut s cirkevnými hodnostármi smerujúcimi do Betlehema na omšu pri príležitosti sviatku Narodenia Pána prehradili stovky Palestínčanov, ktorí hádzali kamene a fľaše a udierali do kapoty áut päsťami. Palestínčania takto protestovali proti údajnému rozhodnutiu Teofilom vedenej cirkvi predávať pozemky židovským podnikateľom. Palestínčania toto rozhodnutie považujú za zradu.Grécka pravoslávna cirkev patrí k najväčším súkromným majiteľom pozemkov vo Svätej zemi. Pokusmi predať ich súkromným investorom si v posledných rokoch rozhnevala rovnako Izraelčanov i Palestínčanov.Najnovšie kontroverzné zmluvy sa podľa izraelských médií týkajú pozemkov vo východnom a západnom Jeruzaleme, ako aj v prístavných mestách Cézarea a Jafo (Jaffa). Potenciálnymi kupcami sú údajne židovskí a izraelskí investori.Cirkev tvrdí, že svoje pozemky musí predať, aby mohla splatiť dlhy nahromadené za posledné roky. Dané pozemky doteraz prenajímala na základe zmlúv.Niektorí izraelskí poslanci sa snažia tento predaj pozemkov zablokovať, pretože sa obávajú, že by mohol viesť k nárastu cien za nehnuteľnosti. Palestínčania sú a priori proti predaju pozemkov izraelským či židovským investorom a všetky podobné transakcie považujú za zradu.Agentúra Reuters spresnila, že účastníkmi sobotňajšej blokády v predjordánskom Betleheme boli tamojší kresťania, ako aj kresťania z Nazaretu a ďalších miest v Izraeli.