Palestínski útočníci zranili 3 Izraelčanov; polícia ich zneškodnila

Na fotografii miesto činu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 14. júla (TASR) - Traja Izraelčania utrpeli dnes zranenia, keď na nich neďaleko brány do jeruzalemského Starého mesta spustili paľbu traja Palestínčania. Páchateľov následne zastrelili izraelské bezpečnostné sily.Izraelská policajná hovorkyňa Luba Samriová uviedla, že incident sa udial dnes skoro ráno neďaleko Levej brány, ktorá je jedným zo vstupov do jeruzalemského Starého mesta. Palestínčania tam spustili paľbu na Izraelčanov a následne utiekli na miesto, ktoré židia poznajú pod názvom Chrámová hora a moslimovia Vznešená svätyňa. Tam ich polícia po krátkom prenasledovaní a prestrelke zlikvidovala.Pri telách útočníkov sa našla jedna krátka a dve dlhé guľové zbrane. Samriová tiež dodala, že Chrámová hora zostane dnes pre verejnosť zatvorená.Chrámová hora je najposvätnejšie miesto judaizmu a pre sunnitských moslimov je to tretie najposvätnejšie miesto islamu. Patrí k najviac uctievaným miestam na svete.Útoky nožom, streľba alebo zámerné vrazenie autom do skupiny ľudí si od jesene roku 2015 vyžiadali životy 43 Izraelčanov, dvoch Američanov a jednej britskej študentky.Pri streľbe príslušníkov izraelských bezpečnostných síl prišlo o život najmenej 254 Palestínčanov - väčšina z nich boli podľa Izraela útočníci. Zvyšní zahynuli pri potýčkach s izraelskými vojakmi.