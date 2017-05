Palestínski väzni ukončili v Izraeli 40-dňovú protestnú hladovku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 27. mája (TASR) - Stovky palestínskych väzňov ukončili dnes svoju 40-dňovú protestnú hladovku po tom, ako dosiahli kompromis s Izraelom vo veci povolenia ďalších návštev rodinnými príslušníkmi. Potvrdili to izraelskí i palestínski predstavitelia.Hovorkyňa izraelskej väzenskej služby Nicole Englanderová povedala, že väzni ukončili štrajk dnes ráno. Izrael sa predtým dohodol s palestínskou samosprávou a Červeným krížom, že väzni budú môcť mať každý mesiac dve namiesto doterajšej jednej rodinnej návštevy.Stovky väzňov sa zapojili do štrajku za zlepšenie svojich väzenských podmienok. Ich protestná hladovka bola jednou z najdlhších a najmasovejších odkedy Izrael obsadil v roku 1967 územia, na ktorých si chcú Palestínčania vyhlásiť vlastný štát.Englanderová povedala, že do protestnej hladovky sa zapojilo celkove 1578 väzňov a 834 ich ukončilo dnes svoje hladovanie. Osemnásť účastníkov štrajku sa nachádza v nemocničnom liečení.Mnohí Izraelčania považujú väzňov za teroristov a majú iba málo sympatií k ich požiadavkách. Vyše 6000 Palestínčanov je v súčasnosti vo väzení za porušenie zákona v súvislosti s izraelsko-palestínskym konfliktom - od hádzania kameňov na vojakov cez neoprávnené držanie zbrane až po útoky, ktoré zabili či zranili izraelských civilistov či vojakov.