Palestínsky prezident sa pokúsil rozptýliť obavy o svoj zdravotný stav

Na archívnej snímke Mahmúd Abbás. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ramalláh 30. mája (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás sa pokúsil rozptýliť rastúce obavy v súvislosti so svojím zdravotným stavom a s chýbajúcim nástupcom na túto funkciu. Politické inštitúcie nie sú založené len na jednom človeku a krajina, povedal Abbás podľa agentúry AP.Osemdesiattriročný Abbás mal prejav v noci na stredu počas stretnutia vodcov svojho hnutia Fatah v Ramalláhu. Palestínsky prezident zvolal schôdzku deň po svojom prepustení z nemocnice po týždni liečenia zápalu pľúc.Išlo o najnovšiu hospitalizáciu, ktorá vyvolala nové obavy o to, čo sa stane v prípade, keď Abbás zo svojho úradu odíde, píše AP. Situácia ohľadne jeho nástupcu je totiž nejasná a samotný Abbás odmietol dezignovať námestníka.Za nástupcu palestínskeho prezidenta považuje niekoľko vodcov z Fatahu samých seba, čo zvyšuje možnosť budúceho politického boja o tento post.Abbás (83) je silný fajčiar a trpí nadváhou. V minulosti mal problémy so srdcom a pred približne desiatimi rokmi absolvoval liečbu rakoviny prostaty. Minulé leto podstúpil v nemocnici v Ramalláhu vyšetrenia, pričom popieral chýry o tom, že utrpel mozgovú mŕtvicu.