Palestínsky prezident stupňuje tlak na hnutie Hamas

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ramalláh 4. júla (TASR) - Vyše 6000 zamestnancov rezortov zdravotníctva, školstva a ďalších oblastí verejného sektora v palestínskom pásme Gazy dnes poslali do predčasného dôchodku. Toto rozhodnutie odobril palestínsky prezident Mahmúd Abbás a je ďalším prejavom sústredeného tlaku na militantné hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy.Hovorca palestínskej vlády dnes uvedené opatrenie označil za súčasť, ktorej cieľom je donútiť Hamas, aby odovzdal kontrolu nad pásmom Gazy. Ak tak Hamas urobí, rozhodnutie o odchode štátnych zamestnancov do predčasného dôchodku bude môcť byť odvolané.Hamas ovládol pásmo Gazy pred desiatimi rokmi, keď v júni 2007 vyvrcholili boje medzi ním a Abbásovým umierneným hnutím Fatah vládnucim na Západnom brehu. Žiadna zo doterajších snáh o zmierenie medzi Fatahom a Hamasom nebola korunovaná úspechom. Abbás sa preto uchýlil k novej taktike - znižovaniu platov štátnych zamestnancov v oblasti, zníženiu objemu platieb pre Izrael za elektrinu dodávanú do pásma Gazy i k obmedzeniu niektorých služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti pre tamojších obyvateľov.Dôsledkom ovládnutia písma Gazy Hamasom je aj blokáda, ktorú na toto Palestínčanmi obývané územie svojho času uvalil Izrael a následne aj Egypt.