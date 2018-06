Palestínskych prebúdzačov v Jeruzaleme chcú umlčať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 6. júna (TASR) - Palestínski muži, ktorí počas ramadánu skoro ráno chodia po Starom meste Jeruzaleme a spievajú a bubnujú, aby prebudili veriacich, tvrdia, že izraelská polícia im bráni pokračovať v tejto tradícii.Verejní "prebúdzači", známi ako musaharátí, vychádzajú do ulíc Starého mesta okolo 02.00 h miestneho času, aby veriacich moslimov prebudili dostatočne včas na to, aby pred východom slnka stihli skonzumovať raňajky sahúr - posledné jedlo pred ďalším celodenným pôstom v rámci ramadánu. Pôstny mesiac sa končí na budúci týždeň.Odkedy sa však nešpecifikovaní obyvatelia Starého mesta začali sťažovať na hluk, izraelská polícia viacerých z prebúdzačov zadržala a udelila im pokutu - napriek tomu, že Palestínčania tvrdia, že ide o súčasť ich kultúrneho dedičstva.uviedol podľa agentúry AP 26-ročný Muhammad Hadžídž, ktorý ako verejný prebúdzač pracuje tretí rok. Domnieva sa, že sťažovateľmi boli "židovskí osadníci".V uplynulých rokoch sa pritom na hluk v ranných hodinách počas ramadánu nikto nesťažoval. Tento rok bol však len Muhammad zadržaný už štyrikrát a bola mu udelená pokuta 450 šekelov (125 dolárov), ktorá sa každým ďalším zadržaním zvyšovala. Nedávno izraelská polovojenská pohraničná polícia použila voči Muhammadovi i ďalšiemu prebúdzačovi slzotvorný plyn.Hovorca izraelskej polície Micky Rosenfeld uviedol, že polícia svojimi zákrokmi voči prebúdzačom len reaguje na sťažnosti obyvateľov na hluk. Dodal, že nemá informácie o použití slzotvorného plynu voči prebúdzačom. Nechcel pritom uviesť, či sťažovateľmi boli Palestínčania alebo židia.Napriek postihom pokračujú musaharátí v spievaní a bubnovaní naďalej, lebo je to podľa nich "ozdoba ramadánu".To, čo by v iných mestách bolo len susedskou hádkou, má však v jeruzalemskom Starom meste aj politický kontext. Mesto je rozdelené na moslimskú, židovskú, kresťanskú a arménsku štvrť. V moslimskej štvrti sa však v poslednom období zvyšuje počet nacionalisticky zmýšľajúcich židov, ktorých prítomnosť tam vyvoláva napätie, a miestni moslimovia považujú ich prítomnosť za provokáciu.Izrael sa východnej časti Jeruzalema - vrátane Starého mesta - zmocnil počas vojny v roku 1967 a anektoval ju. Medzinárodné spoločenstvo tento krok neuznalo. Izrael považuje celý Jeruzalem za svoje nedeliteľné a večné hlavné mesto, zatiaľ čo Palestínčania chcú jeho východnú časť vyhlásiť za hlavné mesto svojho budúceho štátu.