Pamätníky Johna Lennona sú po celom svete

Bratislava 14. júla (TASR) - Brutálna vražda britského hudobníka Johna Lennona pred 37 rokmi zanechala veľkú ranu v srdciach hudobných fanúšikov a zástancov mieru. V najrôznejších kútoch sveta vrátane nášho Bardejova si ľudia uctili jeho život a odkaz vybudovaním mnohých pamätníkov.Pamätník so záhradnou úpravou venovaný tomuto exbeatlovi nesie názov podľa piesne Strawberry Fields Forever. Jeho stredobodom je ikonická mozaika s nápisom Imagine, ktorá odkazuje na ďalší jeho slávny song. Zaujímavosťou je, že ju vytvorili talianski umelci ako repliku známej mozaiky z Pompejí a New Yorku ju venovalo ako dar mesto Neapol.Pamätník v Central Parku zaberá 10.000 štvorcových metrov a slávnostne ho otvorili na Lennonove nedožité 45. narodeniny 9. októbra 1985 za účasti vtedajšieho newyorského starostu Eda Kocha a vdovy po Johnovi Yoko Ono. Nachádza sa len niekoľko metrov od obytného domu Dakota, v ktorom Lennon žil a pred ktorým si ho 8. decembra 1980 našli smrtiace výstrely.Strawberry Fields je jednou z mála tichých zón v Central Parku. Miestni obyvatelia a návštevníci si tam často čítajú, meditujú a prechádzajú sa, pričom mozaika je prakticky stále ozdobená kvetmi a inými spomienkovými predmetmi. Na výročia Lennonovho narodenia a úmrtia sa tam schádzajú davy ľudí spievajúcich piesne Beatles a oslavujúcich Johnovo posolstvo mieru.Päť metrov vysoký, kovový Mierový pamätník odhalili v Lennonovom rodisku v roku 2010 jeho prvá manželka Cynthia a syn Julian.povedala dnes už nebohá Cynthia Lennonová stovkám zúčastnených.Mierový pamätník je možno najvýznamnejšou poctou Lennonovi v Liverpoole, ale je len jednou z mnohých po celom meste. Lietadlá od roku 2001 pristávajú na Letisku Johna Lennona, kde sa nachádza aj socha a na viacerých miestach motto Above us only sky (Nad nami len obloha) z piesne Imagine. Ak raz navštívite Liverpool, určite si tiež všimnete bronzovú sochu Johna, ako sa opiera o múr na pôvodnom mieste Cavern Clubu na Mathew Street.Svetelný pamätník na islandskom ostrove Videy neďaleko Reykjavíku nechala vybudovať Yoko Ono. Pozostáva z vysokej "svetelnej veže" týčiacej sa z monumentu z bieleho kameňa, na ktorom sú vytesané slová "Imagine Peace" v 24 jazykoch. Tieto slová a názov veže sú opäť odkazom na pieseň Imagine. Prúd svetla mieriaci k nebu dosahuje za jasných nocí výšku až 4000 metrov.Vežu rozsvecujú 9. októbra na výročie Lennonových narodenín a svieti do 8. decembra, teda do dňa výročia jeho vraždy. Pamätník začali stavať 9. októbra 2006 a otvorili ho presne o rok neskôr. Na jeho odhalení bol okrem Yoko Ono prítomný aj bývalý bubeník Beatles Ringo Starr a vdova po ďalšom členovi tejto kapely Georgeovi Harrisonovi - Olivia. Medzi pozvanými bol aj Paul McCartney, ktorý sa však nakoniec neukázal.Yoko Ono si na tento projekt vybrala Island preto, lebo je tam dostupná lacná geotermálna energia, ktorú využívajú k napájaniu svetelného lúča. Nezvyčajný pamätník označila vdova po Lennonovi za svoj dlhoročný sen, ktorý sa naplnil.Kuba sa môže zdať veľmi nezvyčajným miestom pre Lennonov pamätník, keď zoberieme do úvahy, že Fidel Castro kedysi považoval Beatles za stelesnenie západného materializmu a nepovolil ich hudbu. Samozrejme to nezabránilo masovému pašovaniu zakázaných songov. O niekoľko desaťročí sa však kubánsky vodca rozhodol Lennona "omilostiť" a začal k nemu dokonca pociťovať istý druh spriaznenosti. Po jeho tragickom úmrtí sa Fidel vyjadril, že ich spájal otvorený protivojnový postoj a obrana pracujúcej triedy. "Jeho sny sú aj mojimi snami. Ja som tiež rojko, ktorému sa podarilo pretaviť sny do reality," vyznal sa.V havanskom Parku Johna Lennona si môžete na lavičke prisadnúť k bronzovej soche spokojne oddychujúceho dlhovlasého exbeatla, ktorý nemá nič proti tomu, keď si s ním spravíte aj desať selfie. Známa je fotografia Georgea Martina, producenta Beatles, ktorý sa počas návštevy Kuby zatúlal do parku a opäť sa zvítal so svojím starým kamošom.Podobne ako Kuba, aj československá komunistická vláda zakazovala západnú hudbu. Mládež si však tajne zaobstarávala platne a magnetofónové pásky zo zahraničia a dychtivo si ich púšťala. John Lennon bol hrdinom pre československých mierových aktivistov - blížny revolucionár, s ktorým ich spájal boj za slobodu.Deň po jeho vražde Pražania vytvorili zrejme prvý Lennonov pamätník na svete, keď na múr na Kampe neďaleko domu Jana Wericha namaľovali spevákovu podobizeň a popísali ho textami Beatles. Maľovanie a písanie na vtedy neoficiálny Múr Johna Lennona bol rebelantským a nebezpečným činom - pristihnuté osoby sa mohli ľahko dostať do väzenia za "podvratnú protištátnu činnosť". Aj keď vláda nainštalovala kamery a pravidelne múr bielila, nič nezabránilo pražským Johnovým fanúšikom, aby ho zas a znova nepomaľovali.Dnes, keď už je zákaz západnej hudby dlhé roky zrušený, Lennonov múr žije stále ako symbol nenásilného protestu, ktorý sa rozrastá a mení každým novým nápisom a maľbou.John Lennon má svoju ulicu aj vo východoslovenskom Bardejove, o ktorom s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nepočul. Ulička Johna Lennona v centre mesta je síce pomenovaná po britskom hudobníkovi neoficiálne, ale má svoju jedinečnú atmosféru a priťahuje turistov.Múry domu jedného miestneho fanúšika pútajú pozornosť trojrozmernými grafikami, či vykovanými umeleckými dielami. V parčíku budovanom už od 80. rokov je možné obdivovať kamene s názvami albumov a menami členov kapely. Parčík sa kedysi vládnucim komunistom veľmi nepozdával a raz ho aj niekto vypálil.V tejto najkratšej uličke Bardejova si miestni obyvatelia už roky zvyknú 8. decembra pripomenúť pamiatku Johna Lennona pietnou akciou spojenou s koncertom.Toto sú len niektoré zo stoviek Lennonových pamätníkov po celom svete. Sochy a záhrady na jeho počesť nájdeme od Peru až po Japonsko a rovnako tak osobné pocty vo forme výstav, hudby a muzikálov, ktoré oslavujú Lennonov odkaz novými a kreatívnymi spôsobmi.