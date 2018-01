Pamätníky padlým v 1. svetovej vojne v okolí Senice prešli renováciou

Na snímke pamätník padlým v prvej svetovej vojne v obci Kuklov pri Senici. Pomník padlým pomohli svojimi finančnými príspevkami postaviť rodáci z obce, ktorí sa vysťahovali do Ameriky. Tento fakt potvrdzuje aj nápis na ňom. Okrem nápisu Na pamiatku vo svetovej vojne padlým hrdinom založili z milodarov roku 1927 občania Kuklovskí, je na ňom aj dôvetok Za pomoci našich amerických bratov. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Na snímke pamätník padlým v prvej svetovej vojne v obci Kuklov pri Senici 14. január 2018. Aj na pamätníku v Kuklove sa spájajú svetské motívy s cirkevnými. Vojak lúčiaci sa s manželkou a dieťaťom ukazuje na ukrižovaného Krista na kríži. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Na snímke pamätník padlým v prvej svetovej vojne v obci Kuklov pri Senici. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Jablonica/Kuklov 15. januára (TASR) - V okolí Senice sa nachádzajú pamätníky padlým v prvej svetovej vojne. Dva z nich, v Jablonici a Kuklove, prešli v poslednom desaťročí renováciou.Ústredným motívom pamätníka v Jablonici je Ježiš Kristus stojaci v člne a dvaja vojaci, jeden ležiaci ranený alebo mŕtvy a druhý kľačiaci nad ním.O pamätníku sa zachovalo minimum oficiálnych údajov. Námet na vytvorenie sochyčerpali neznámi kamenári zo Sliezska z Biblie. Pomník bol postavený v roku 1933 z pieskovca.uviedla Želmíra Harasníková z obecného úradu. Pomník prešiel rekonštrukciou, ktorá sa začala v roku 2009 a ukončená bola v roku 2013.Žiadny dostupný zdroj neuvádza, odkiaľ čerpali autori motív. Ani najstarší žijúci občania v Jablonici nevedeli ozrejmiť, čo bolo predlohou kamenárom zo Sliezska. Viacerí tvrdia, že to bolo Evanjelium podľa Lukáša.Aj na pamätníku v Kuklove sa spájajú svetské motívy s cirkevnými. Vojak lúčiaci sa s manželkou a dieťaťom ukazuje na ukrižovaného Krista na kríži. Text na pamätníku to vysvetľuje slovamiPomník padlým pomohli svojimi finančnými príspevkami postaviť rodáci z obce, ktorí sa vysťahovali do Ameriky. Tento fakt potvrdzuje aj nápis na ňom. Okrem nápisuje na ňom aj dôvetok. Na pamätníku nechýba ani poetické vyjadrenie hrôz vojnyPamätník postupom času chátral a tak bola nutná jeho oprava. Tej sa podujal výtvarník a remeselník Martin Horinka.povedal výtvarník. Samotný pomník je z pieskovca, ktorý časom sčernel.priblížil postup prác Horinka.