Pamiatkari odmietajú niesť zodpovednosť za vzhľad hotela Danube

Ilustračná snímka Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Za svojvoľné konanie investora, ktorý pri fasáde hotela Danube v bratislavskom Starom Meste nedodržal podmienky Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava, nemôže niesť tento úrad zodpovednosť. Tvrdí to riaditeľ KPÚ Peter Jurkovič.uviedol pre TASR Jurkovič.Reaguje tak na výzvu zo strany bratislavského mestského a staromestského miestneho poslanca Martina Borguľu. Ten ho žiada, aby vysvetlil, akým spôsobom prebiehala komunikácia medzi pamiatkovým úradom a investorom, čo je súčasť stavebného povolenia, ktoré vydáva stavebný úrad Starého Mesta. Zároveň je presvedčený, že ak zodpovednosť nesie pamiatkový úrad, mal by jeho riaditeľ zvážiť zotrvanie vo funkcii. V prípade, ak úrad na jeho výzvu reagovať nebude a nevysvetlí postup v tejto veci, je pripravený žiadať ministra kultúry, aby zvážil jeho odvolanie z funkcie.Krajský pamiatkový úrad obvinenia odmieta, rovnako ako niesť akúkoľvek zodpovednosť. Zároveň podotýka, že otázka kvality architektúry, resp. estetického hodnotenia je dokladom úrovne súčasnej architektonickej tvorby v rukách pôvodných projektantov a súčasných autorov rekonštrukcie.myslí si Jurkovič. Doplnil, že v tomto prípade ide o novostavbu, ktorá je v zásadách ochrany pamiatkovej zóny vyhodnotená ako neutrálna. To znamená, že kritériá ochrany pamiatkového fondu je možné stanoviť najmä na osadenie stavby, podlažnosť, rytmus otvorov či materiál.Podľa stavebného úradu Starého Mesta je kompetentnosť za to, ako v súčasnosti po rekonštrukcii hotel vyzerá, súhrnom viacerých faktorov. A to autorskej spôsobilosti projektanta a ním vypracovaná projektová dokumentácia (chránená autorskými právami) pre konanie na stavebnom úrade, ktorého výsledkom bolo právoplatné stavebné povolenie a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a obce, ktoré predloženú dokumentáciu posúdili. Medzi nimi má byť KPÚ, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy či Okresný úrad - životné prostredie.uvádza sa v stanovisku stavebného úradu. Ten taktiež konštatuje, že pokiaľ ide o vizualizácie, tie sú pre mesto, resp. orgán príslušný pre predmetné konanie záväzné vtedy, ak boli súčasťou podkladov v konaní na stavebnom úrade a ak konanie bolo ukončené právoplatným rozhodnutím.doplnil stavebný úrad.So súčasným vzhľadom hotela nesúhlasí ani hlavná architektka mesta Ingrid Konrad, ktorá mala výhrady už voči pôvodne podanej verzii fasády na stavebnom úrade.povedala pre TASR Konrad, ktorá už na stavebný úrad podala podnet na prešetrenie, či je fasáda v súlade so stavebným povolením.Zároveň poukazuje na to, že rekonštrukcia hotela bola podaná na staromestský stavebný úrad, územné rozhodnutie, a tým ani záväzné stanovisko hlavného mesta ale nepotreboval. A to podľa nej preto, lebo sa nakoniec po veľkých plánoch prestavby a dostavby rozhodol nakoniec iba zatepľovať, čo teda podľa architektky znamená, že budova nemení svoj objem ani funkciu.zdôraznila Konrad s tým, žeTASR sa s investorom skontaktovať nepodarilo, hotel na otázky nereagoval.