Pamiatke A. Dubčeka sa možno pokloniť aj pri pamätníku blízko Humpolca

Na snímke pamätník venovaný Alexandrovi Dubčekovi pri Humploci. Foto: TASR/Erik Mader Foto: TASR/Erik Mader

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Humpolec 1. septembra (TASR) – Pamiatku Alexandra Dubčeka si verejnosť môže kedykoľvek pripomenúť v blízkosti miesta, kde pred 25 rokmi havarovalo auto vezúce vtedajšieho predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR do Prahy. Pri výjazde z čerpacej stanice, neďaleko pre Dubčeka nešťastného miesta diaľnice D1, je už takmer 20 rokov inštalovaný pamätník venovaný vedúcej osobnosti Pražskej jari.Pietne miesto vzniklo z iniciatívy niekdajšieho generálneho riaditeľa Národného literárneho centra (NLC) v Bratislave, dnes už zosnulého Drahoslava Machalu. V sprievode námestníka NLC Viliama Apfela sa Machala pri ceste z Prahy do Bratislavy na konci roku 1997 spontánne vybral za vedením mesta Humpolec, aby prezentoval nápad pripomenúť významného politika pre Slovákov i Čechov i pamätníkom pri osudovom úseku diaľnice. Pamätníkom tohto stretnutia bol Jiří Fiala, ktorý vtedy, podobne ako dnes, pôsobí ako tajomník Mestského úradu v Humpolci.zaspomínal Fiala.dodal.Kým slovenská strana zabezpečila vytvorenie samotnej pamätnej tabule, samospráva sa postarala o stavebnú prípravu.pripomenul zástupca samosprávy mesta na Vysočine. Poukázal i na to, že v ďalších rokoch mesto pravidelne v novembri (Dubček na následky zranení zomrel 7. novembra 1992) organizovalo pri pamätníku spomienkové stretnutie. V súčasnosti sa prostredníctvom svojho podniku technických služieb stará o jeho pravidelnú údržbu.uviedol, priamy aktér dohovoru o vzniku pietneho miesta.Autorom pamätníka je umelecký sochár Teodor Baník. Mramorovú pamätnú tabuľu dopĺňa bronzový reliéf Dubčekovej tváre.Okolnosti nehody dodnes sprevádzajú nejasnosti, ba i konšpiračné teórie o atentáte na Dubčeka. Historik Stanislav Sikora, ktorý sa obdobiu národných dejín spojených s osobnosťou Alexandra Dubčeka venuje, však pripomína okolnosti, za ktorých k nehode došlo.uviedol v rozhovore pre TASR.