Pan Ki-mun bude členom prominentnej Rady starších

Pan Ki-mun, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. júla (TASR) - Bývalý generálny tajomník Organizácie Spojených národov Pan Ki-mun sa čoskoro stane členom tzv. Rady starších, a síce skupiny prominentných osobností a bývalých štátnikov, ktorú v roku 2007 založil bývalý juhoafrický prezident Nelson Mandela. Oznámil to v piatok Panov predchodca vo funkcii generálneho tajomníka OSN a súčasný predseda Rady starších Kofi Annan.uviedol podľa agentúry DPA Annan vo vyhlásení na adresu Pana.Rada Starších je apolitická skupina bývalých štátnikov a prominentných osobností, zameraná na podporu mieru, spravodlivosti a ľudských práv vo svete, ktorá upozorňuje na často zanedbávané problémy.povedal Pan Ki-mun.Pan Ki-mun (73) zastával funkciu generálneho tajomníka OSN od januára 2007 do decembra 2016. Očakávalo sa, že po skončení tohto mandátu bude kandidovať na post juhokórejského prezidenta, pričom za favorita ho označovali aj mnohé prieskumy verejnej mienky. Samotný Pan však ešte vo februári vyhlásil, že sa o tento úrad uchádzať nebude.