Pan Ki-mun sa v centrále OSN rozlúčil so svojimi kolegami

Dosluhujúci generálny tajomník OSN Pan Ki-mun. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

New York 31. decembra (TASR) - Odchádzajúci generálny tajomník OSN Pan Ki-mun sa v piatok večer poďakoval za spoluprácu stovkám svojich kolegov, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť do centrály Organizácie Spojených národov v New Yorku. Diplomat, ktorý dnes po desiatich rokoch odchádza zo svojej funkcie, zhromaždeným povedal, že sa cíti ako "Popoluška", keďže všetko sa pre neho zmení s úderom silvestrovskej polnoci.Zamestnancom OSN zároveň poďakoval za ich usilovnú prácu a odhodlanie, ktoré prejavovali počas jeho 10-ročného funkčného obdobia.povedal Pan Ki-mun svojim kolegom.Juhokórejský diplomat sa z pozície šéfa OSN v poslednom desaťročí zasadzoval za uplatnenie globálnej klimatickej dohody a snažil sa presadzovať aj nové ciele OSN, ako boj s chudobou a nerovnosťou vo svete. Z čela organizácie však odchádza uprostred pretrvávajúcich konfliktov v Sýrii, Jemene, Južnom Sudáne či Líbyi.Valné zhromaždenie OSN ho zvolilo za ôsmeho generálneho tajomníka svetovej organizácie v októbri 2006. Jeho nástupca, portugalský expremiér António Guterres, sa úradu ujme 1. januára 2017.Pan Ki-mun dnes na námestí Times Square v New Yorku odštartuje oficiálne odpočítavanie posledných 60 sekúnd pred začiatkom roka 2017, čím vykoná ešte poslednú čestnú úlohu pred tým, ako po desiatich rokoch odíde z funkcie.V médiách sa nedávno rozšírili správy, že Pan Ki-mun bude kandidovať na juhokórejského prezidenta. Samotný diplomat povedal, sa v tejto veci rozhodne až po návrate do vlasti začiatkom januára.Po návrate do vlasti má Pan Ki-mun v úmysle stretnúť sa s politikmi, členmi občianskej spoločnosti a svojimi priateľmi a chce zvážiť, ako by mohol byť čo najviac užitočný.