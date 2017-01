Panama umožní exdiktátorovi Noriegovi domáce väzenie

Na archívnej snímke bývalý panamský diktátor Manuel Noriega Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Panama 24. januára (TASR) - Obhajca odsúdeného panamského diktátora Manuela Noriegu, ktorý si odpykáva väzenský trest, v pondelok povedal, že súd povolil jeho mandantovi domáce väzenie, aby sa mohol pripraviť na operáciu mozgu.Osemdesiatdvaročný Noriega má nezhubný nádor na mozgu, ktorý mu treba odstrániť, oznámil dnes obhajca Ezra Angel.Súd v októbri rozhodol, že Noriegovi umožnia pripraviť sa na operáciu a zotaviť sa z nej vo verejnej nemocnici namiesto vo väzení.Noriegov obhajca však argumentoval, že by mu mali povoliť rekonvalescenciu doma. Vlani povedal, že väzenie ani nemocnica nie sú adekvátne.Noriega si odpykáva trest za vraždy členov opozície odvtedy, ako ho Francúzsko v decembri 2011 vydalo do Panamy.V Paname tento samozvaný diktátor vládol od roku 1983 do americkej invázie v roku 1989, ktorá ho zbavila moci.