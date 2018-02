Panathinaikosu hrozí zákaz štartu v európskych pohároch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 2. februára (TASR) - Futbalový klub Panathinaikos Atény čelí možnému zákazu štartu v európskych pohárových súťažiach. Európska futbalová únia (UEFA) potrestá Grékov v prípade, že do začiatku marca nepodniknú kroky na splatenie svojich dlhov.Finančný panel UEFA dal gréckemu klubu pokutu 100.000 eur a rovnakú sumu bude musieť zaplatiť ešte raz v prípade, že nevyrovná do 1. marca svoje dlhy. Okrem finančného trestu nebude v takom prípade môcť v jednej sezóne pôsobiť v Lige majstrov alebo Európskej lige UEFA. Trest bude platiť až do roku 2021, ak sa dovtedy Panathinaikos nekvalifikuje do pohárovej Európy. Informovala o tom agentúra AP.Panathinaikos hral v európskych klubových súťažiach naposledy pred dvoma rokmi.