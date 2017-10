PÁNEK: Ľudia sa boja utečencov, lebo si ich predstavujú ako masu ľudí

Migranti - ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Pri téme migrantov v Česku a na Slovensku zvíťazil strach živený politikmi. Je to silná emócia, ktorá keď sa raz objaví, ťažko sa potom odstraňuje. V rozhovore pre TASR to povedal zakladateľ a riaditeľ českej mimovládnej organizácie Člověk v tísni Šimon Pánek.konštatoval Pánek, podľa ktorého strach z utečencov súvisí ešte stále s nízkym sebavedomím spoločnosti.uviedol.Pánek tvrdí, že netreba privierať oči nad negatívnymi príkladmi z príchodu migrantov v západnej Európe, no existujú pravidlá solidarity.upozornil Pánek.Do EÚ prišli po roku 2015 takmer dva milióny utečencov.dodal Pánek.