Pánik skóroval pre Chicago, Halák priviedol Islanders k víťazstvu

NHL - výsledky:

New Jersey - Colorado 4:1, Carolina - Minnesota 5:4 pp a sn, Florida - Tampa Bay 5:4, New York Islanders - Buffalo 6:3 /za domácich chytal HALÁK/, Ottawa - Detroit 1:2 pp a sn, Pittsburgh - Nashville 4:0, Toronto - New York Rangers 8:5, Washington - Montreal 6:1, St. Louis - Dallas 4:2, Chicago - Columbus 5:1 /za domácich PÁNIK 1+0/, Arizona - Vegas 1:2 pp, Anaheim - Philadelphia 2:3 pp, Calgary - Winnipeg 6:3, Vancouver - Edmonton 3:2, San Jose - Los Angeles 1:4

Washington 7. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik stanovil v noci na nedeľu konečný výsledok stretnutia NHL, v ktorom jeho Chicago Blackhawks triumfovalo na vlastnom ľade nad Columbusom Blue Jackets 5:1. Strelecky sa presadil v 55. minúte a pripísal si druhý gól v novej sezóne.Jeho krajan Jaroslav Halák dostal prednosť pred Thomasom Greissom v bránke New Yorku Islanders a radoval sa z domáceho víťazstva nad Buffalom Sabres 6:3. Pokryl 26 z 29 striel hostí.