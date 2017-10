Pánika teší forma v úvode sezóny: Chcem tak hrať každý rok

Na snímke slovenský útočník Chicaga Richard Pánik. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 16. októbra (TASR) - Výborný vstup do nového ročníka zámorskej NHL zažíva slovenský hokejista Richard Pánik. V službách Chicaga Blackhawks zaznamenal v šiestich stretnutiach tri góly a rovnaký počet asistencií. Aktuálne najproduktívnejší Slovák tak podľa trénera klubu začína naplno prejavovať svoj potenciál.Dvadsaťšesťročný útočník sa dlho nevedel naplno presadiť v zámorskej profilige, v úvodných rokoch kariéry pendloval medzi farmami v AHL a prvými družstvami Tampy Bay Lightning a Toronta Maple Leafs. Zmena prišla až s príchodom do Chicaga Blackhawks, kde sa stretol so svojimi krajanmi Mariánom Hossom a Markom Daňom. Uplynulá sezóna bola pre Pánik doteraz najlepšia, v 82 stretnutiach zaznamenal 44 kanadských bodov za 22 gólov a rovnaký počet asistencií.uviedol slovenský hokejista pre denník Chicago Sun Times.Po úspešnom roku si od vedenia klubu vyslúžil dvojročný kontrakt na 5,6 milióna dolárov. Aj napriek prvotným pochybám, s jeho doterajšími výkonmi panuje spokojnosť.povedal na jeho adresu tréner "jastrabov" Joel Quenneville.