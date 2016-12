Pankov: Alexandrovovci budú žiť a zostanú symbolom ruskej armády

Na archívnej snímke z 31. marca 2016 členovia armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovovci vystupujú počas koncertu v Moskve. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zachránilo ho narodenie dieťaťa

Moskva 26. decembra (TASR) - Alexandrovov súbor piesní a tancov bude žiť a zostane symbolom armády a Ruska.Vyhlásil to dnes pred novinármi námestník ruského ministra obrany Nikolaj Pankov v súvislosti s nedeľňajšou nehodou lietadla, pri ktorej zahynulo 68 členov a interných zamestnancov súboru. Na palube lietadla ruského ministerstva obrany, ktoré sa krátko po štarte z ruského Soči zrútilo do Čierneho mora, bolo 92 ľudí.Odporúčame aj: Ruskí piloti mali cestujúcich varovať pred haváriou. Našli ďalšie teláPankov spresnil, že Alexandrovovci majú spolu 285 členov.zdôraznil Pankov.Smrť kolegov bola šokom pre tých členov súboru Alexandrovovcov, ktorí sa zájazdu do Sýrie z rôznych dôvodov nezúčastnili. Medzi nimi je aj sólista Vadim Ananev, ktorému povolili neúčasť na novoročnom koncerte pre ruských vojakov v Sýrii kvôli narodeniu dieťaťa.Ananev v rozhovore pre agentúru AP uviedol, že pri nehode zahynulosúboru, ktorí boli súčasne jeho blízkymi priateľmi.dodal.Lietadlo ruského ministerstva obrany typu Tu-154 smerovalo v nedeľu na ruskú leteckú základňu Humajmím v sýrskej provincii Lázikíja, keď sa krátko po vzlietnutí z letiska v Soči zrútilo do Čierneho mora. Medzi pasažiermi sa nachádzali desiatky spevákov súboru Alexandrovovci, ale aj novinári a vojaci.Ruská Federálna bezpečnostná služba dnes informovala, že hlavnými pracovnými verziami príčin pádu lietadla ministerstva obrany z 25. decembra jeFSB súčasne oznámila, že nateraz neboli zistené žiadne príznaky či fakty o tom, že na palube lietadla sa odohral teroristický útok alebo diverzia.