Panslávi v kaštieli je Demmelov príbeh o slovenskom národnom hnutí

Na snímke kniha súčasného mladého maďarského historika Józsefa Demmela Panslávi v kaštieli s podtitulom Zabudnutý príbeh slovenského národného hnutia. Foto: kaligram.sk Foto: kaligram.sk

Bratislava 5. januára (TASR) - Vydavateľstvo Kaligram s.r.o. v Bratislave vydalo koncom minulého roka knihu súčasného mladého maďarského historika Józsefa Demmela Panslávi v kaštieli s podtitulom Zabudnutý príbeh slovenského národného hnutia. Po monografii Ľudovít Štúr - Zrod moderného slovenského národa, ktorá vyšla v roku 2015 ako svojrázny príspevok k Roku Ľudovíta Štúra, je to krátko po sebe už druhá po slovensky vydaná kniha tohto maďarského historika, zaoberajúceho sa slovensko-maďarskými vzťahmi v 19. storočí.Autor si na začiatku svojho výskumu položil túto základnú a v podstate jedinú otázku: Ako sa na slovenskom národnom hnutí v 19. storočí zúčastnila uhorská šľachta slovenského pôvodu, teda tá privilegovaná časť spoločnosti, ktorej „materčinou“ bol slovenský jazyk a akú účasť brala na pohyboch slovenského národného hnutia v porevolučnom, memorandovom a matičnom období? Skrátene a v našom ponímaní - ako sa na slovenskom národnom pohybe týchto období podieľala slovenská šľachta?Svoj výskum pritom koncentroval do „najslovenskejšieho“ regiónu - do Turca a z personálneho hľadiska na osobnosť poslanca uhorského snemu a vykonávateľa rôznych vysokých funkcií v Turci Jozefa Justha. Prostredníctvom archívnych prameňov sa podrobne zoznámil s jeho životným príbehom, najmä s politickými peripetiami a stanoviskami, a tiež s osudmi jeho rodiny i predkov.Zistil, že Jozef Justh v rôznych obdobiach slovenského národného hnutia zastával rôzne a obyčajne až protichodné postoje. Zjednodušene povedané - niekedy ho vehementne podporoval, inokedy proti nemu ostro vystupoval. Podľa toho, aká bola politická situácia vo vzťahu Budapešti a Viedne, ale najmä podľa toho, ako to vyhovovalo jeho vlastníckym záujmom.No a podobne to bolo prakticky so všetkými predstaviteľmi privilegovanej šľachtickej vrstvy slovenského pôvodu. Na prvom mieste im vždy išlo o svoje záujmy, medzi ktorými dominoval záujem o zveľadenie majetku a udržanie si šľachtických privilégií. Ich dvojaká tvár sa potom prejavovala aj v jazykovej oblasti. Keď si to situácia vyžadovala (a v rýdzo slovenských regiónoch to bývalo dosť často), hovorili, ba aj rečnili po slovensky. V tomto zmysle historik potvrdil to, čo už dávno vieme.Monografia však prináša viaceré poznatky a menej známe informácie zo zákulisia vrcholných slovenských národných podujatí, akým bolo Memorandové zhromaždenie a vznik Matice slovenskej v Martine, ale aj čo bolo možno rozhodujúcou príčinou zániku slovenských gymnázií a Matice. Autor tu rozhodujúcu príčinu vidí v osobe zvolenského župana Bélu Grűnwalda, ktorého vraj na smrť urazila satira Viliama Paulinyho-Tótha Španielska komédia, publikovaná na pokračovanie v Národných novinách.Cenné informácie prináša aj v poradí piata kapitola s pracovným podnázvom Skryté siete slovenského národného hnutia a evanjelickej society. Vysvetlil v nej vtedajšiu možnosť samostatného rozhodovania evanjelickej cirkvi v rámci svojho pôsobenia, a to aj v háklivých politických kauzách. Príkladom je skutočnosť, že najvychýrenejší pansláv v Uhorsku - Jozef Miloslav Hurban sa po revolúcii mohol vrátiť na svoju faru do Hlbokého.Z literárneho hľadiska je zasa zaujímavá informácia, že historickou predlohou pre satirickú novelu Janka Kalinčiaka Reštavrácia mu boli uhorské stoličné voľby v roku 1846. Nie celkom sa dá súhlasiť s tvrdením, že Ľudovít Štúr povýšil na literárnu reč Slovákov turčianske nárečie. Ján Stanislav to už dávno vyvrátil. Štúr to totiž urobil ďaleko geniálnejšie, a preto jeho vízia slovenčiny ožila. Nemožno sa stotožniť ani s autorovým poňatím, že maďarská strana revolúcie 1848/49 bola bojom za slobodu, kým Slováci sa pridali k cisárskej (akože reakčnej) Viedni, čo je prekonaný marxistický pohľad. Je predsa známe, že slovenskí dobrovoľníci zviedli prvé bitky proti cisárskym jednotkám.Vstup slovenských dobrovoľníkov do Turca a do Martina cez Rajeckú dolinu, a nie cez priesmyk pod Strečnom, autor vníma ako strategický ťah, no pritom sa ani vetou nezmieňuje o bitke pri Budatíne. Slovenskí čitatelia budú dosť ťažko prijímať aj autorovo ponímanie udalostí revolučných rokov 1848/49 ako „občiansku vojnu“, ako aj jeho na mnohých miestach opakovaný termín „imaginárny slovenský národ“. Možno to nie je celkom výstižný preklad adekvátneho maďarského slova, no v slovenskom prostredí vyráža dych.Monografia Józsefa Demmela je dobrým príspevkom do objektívneho poznania historických vzťahov Slovákov a Maďarov z konca ich tisícročného spolužitia v spoločnom štáte i príspevkom k súčasnému spolužitiu dvoch národov v susediacich štátoch.Text z maďarčiny do slovenčiny preložila Galina Sándorová, jazykovou redaktorkou je Zuzana Púčeková. S uznaním treba konštatovať, že ide o vynikajúci preklad s dokonalou slovenčinou.