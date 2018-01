Pápež celebroval omšu v oblasti Peru zničenej záplavami

Pápež František, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lima 20. januára (TASR) - Pápež František sa v sobotu prihovoril Peruáncom, ktorí prišli vo vlaňajších ničivých záplavách o svoje domovy i živobytie. Vyzval ich, aby nestrácali nádej, lebo ako spoločenstvo dokážu prekonať všetky "búrky", ktoré im život prinesie i potlačiť násilie v krajine. František sa takto vyjadril počas omše, ktorú celebroval na pobrežnej promenáde v meste Trujillo na severe Peru pre zhruba 200.000 veriacich, priblížila agentúra AP.Sever Peru zažil vlani ničivé záplavy, v dôsledku ktorých zahynulo vyše 150 ľudí a zničené boli desaťtisíce domov. Viacerí miestni obyvatelia, ktorí prišli o svoje domovy, žijú dodnes v stanoch.František zhromaždením veriacim povedal, že chcel do tejto oblasti prísť, aby sa mohol pomodliť s tými, ktorí prišli o všetko a musia bojovať aj s "inými búrkami", ktoré môžu "ničivými účinkami" zasiahnuť životy tamojších detí.Odkazoval pritom na organizované zločiny, násilie i vraždy, s ktorými má Peru obzvlášť na severe krajiny veľké problémy. Peruánci však už podľa Františka dokázali, že najväčšie životné prekážky je možné prekonať, ak sa komunita zomkne a navzájom si pomáha "ako praví bratia a sestry".František do mesta Trujillo priletel v sobotu ráno miestneho času z peruánskej metropole Lima. Pápež v sobotu ešte navštívi miestnu katedrálu a absolvuje stretnutie s kňazmi i ďalšími cirkevnými hodnostármi. Vo večerných hodinách miestneho času odletí z Trujilla späť do Limy, kde v nedeľu zavŕši svoju návštevu v Peru a po omši na leteckej základni Las Palmas odletí do Ríma.