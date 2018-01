Pápež celebroval v čilskom Temucu omšu pred asi 200.000 ľuďmi

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Temuco 17. januára (TASR) - Pápež František, ktorý v stredu v rámci návštevy juhoamerického Čile celebroval sv. omšu v Temucu, 600 km južne od Santiaga, využil túto príležitosť na pranierovanie diskriminácie a útlaku domorodých Mapučov, s ktorých predstaviteľmi sa na krátky čas aj osobne stretol.citovala slová hlavy katolíckej cirkvi tlačová agentúra DPA.Jednotu si podľa pápežových slov neslobodno zamieňať s dusiacou uniformitou, ktorá obvykle vzchádza z nadvlády a moci silnejších.Na omši na niekdajšom letisku v Maquehe sa zúčastnilo okolo 200.000 ľudí, teda výrazne menej ako organizátormi očakávaných pol milióna návštevníkov. Nechýbali však medzi nimi ani takmer dva tucty predstaviteľov domorodých komunít Mapučov z Čile a Argentíny. Iba niekoľko hodín pred príchodom pápeža do oblasti v južnom Čile tam zaznamenali ďalšie podpaľačské útoky, ktorých terčom sa stali tri vrtuľníky, škola a kostol, iba 90 km od Temuca. Na miestach činov sa našli letáky podpísané aktivistami z radov Mapučov.Pápež František tak využil sv. omšu, aby varoval, že jestvujú dva druhy násilia, ktoré ohrozujú procesy zjednotenia a zmierenia. Násilie, ktoré vedie k ničeniu, môže mať za následok iba väčšie násilie. Za "násilie" však označil aj fakt, že niektoré "krásne dohody" sa v praxi nikdy nerealizujú a ničia tak nádeje ľudí.Ešte v utorok sa pápež stretol s niekoľkými obeťami pohlavného zneužívania zo strany miestnych katolíckych kňazov. Stretnutie, ktorého dejiskom bola apoštolská nunciatúra v Santiagu, malo súkromný charakter, boli na ňom len pápež a obete zneužívania.Vo štvrtok sa pápež presunie z Čile do Peru, kde budú zastávkami jeho návštevy, trvajúcej do nedele, metropola Lima, prístavné mesto Trujillo na severe krajiny a Puerto Maldonado v povodí Amazonky.